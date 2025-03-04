Чего хотят добиться от Зеленского: зачем на самом деле США остановили помощь Украине

Белый дом принял решение остановить военную помощь Украине, поскольку администрация Дональда Трампа хочет получить от президента Украины Владимира Зеленского извинения после пятничной ссоры с Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет CNN.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на нескольких чиновников СМИ отмечает, Трамп и его помощники хотят получить от Зеленского признание своей вины – возможно, в форме публичных извинений – перед тем, как приступить к сделке по минеральным ресурсам или обсуждению вопроса о продолжении иностранной помощи.

По словам одного из собеседников издания, решение о прекращении помощи, которое было принято поздно вечером в понедельник, является стратегией давления на Украину.

CNN напоминает, что госсекретарь Марко Рубио был одним из чиновников, публично призвавших Зеленского извиниться за конфликт с Трампом.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Белом доме подтвердили, что президент США Дональд Трамп приостанавливает военную помощь Украине после ссоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Штатам необходимо, чтоб партнеры, как и глава Белого дома были сосредоточены на мире. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".

Также издание "Комментарии" сообщало – переговорный процесс может возобновиться. Все, что нужно – это "реальное предложение" от президента Украины Владимира Зеленского, а также готовность Украины подключиться к переговорному процессу. Ведь дверь открыта. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью Fox News сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс.



