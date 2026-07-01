Зеленский окончательно вывел из себя Навроцкого: Варшава выдвинула Киеву страшную претензию

В канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого раскритиковали решение президента Украины Владимира Зеленского внести в Верховную Раду законопроект о создании Национального пантеона. В Варшаве считают, что эта инициатива может еще больше усложнить украино-польские отношения. Соответствующее заявление было обнародовано на официальной странице канцелярии польского президента в соцсети X.

Фото: из открытых источников

В сообщении отмечается, что предложенный законопроект является, по мнению польской стороны, продолжением действий, приводящих к обострению двусторонних отношений. В канцелярии связали новую инициативу с решением, принятым в конце мая, когда одной из украинских воинских частей было присвоено почетное наименование в честь "героев УПА".

"Президент Зеленский объявил о представлении закона о Национальном пантеоне – это следующий этап действий эскалационного характера со стороны украинской власти после решения конца мая о придании одной из воинских частей имени "героев УПА"", – заявили в администрации Кароля Навроцкого.

Кроме того, в канцелярии отметили, что президент Польши, ранее сообщивший о намерении лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла, действовал, по их мнению, правильно. Там отметили, что дальнейшее развитие событий только подтверждает обоснованность его позиции.

"Как видно из волны критики, постигшей господина президента со стороны правящих кругов, которые теперь сами признают правоту президента, — твердое отстаивание польских дел Каролем Навроцким правильно", — говорится в заявлении.

Портал "Комментарии" уже писал , что Крымский мост продолжает оставаться одним из важнейших логистических объектов для России и имеет особое символическое значение для Кремля. В то же время, Украина продолжает рассматривать его как одну из приоритетных военных целей. Такое мнение в интервью Главреду высказал военный эксперт, полковник запаса Генерального штаба ВСУ Олег Жданов.