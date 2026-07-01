Зеленський остаточно вивів із себе Навроцького: Варшава висунула Києву страшну претензію

У канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького розкритикували рішення президента України Володимира Зеленського внести до Верховної Ради законопроєкт про створення Національного пантеону. У Варшаві вважають, що ця ініціатива може ще більше ускладнити українсько-польські відносини. Відповідну заяву оприлюднили на офіційній сторінці канцелярії польського президента в соцмережі X.

Фото: з відкритих джерел

У повідомленні зазначається, що запропонований законопроєкт є, на думку польської сторони, продовженням дій, які призводять до загострення двосторонніх відносин. У канцелярії пов'язали нову ініціативу із рішенням, ухваленим наприкінці травня, коли одній з українських військових частин було присвоєно почесне найменування на честь "героїв УПА".

"Президент Зеленський оголосив про подання закону про Національний пантеон – це наступний етап дій ескалаційного характеру з боку української влади після рішення кінця травня про надання одній із військових частин імені "героїв УПА"", – заявили в адміністрації Кароля Навроцького.

Крім того, у канцелярії наголосили, що президент Польщі, який раніше повідомив про намір позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла, діяв, на їхню думку, правильно. Там зазначили, що подальший розвиток подій лише підтверджує обґрунтованість його позиції.

"Як видно з хвилі критики, яка спіткала пана президента з боку правлячих кіл, які тепер самі визнають правоту президента, – тверде відстоювання польських справ Каролем Навроцьким є правильним", – йдеться у заяві.

Портал "Коментарі" вже писав, що Кримський міст і надалі залишається одним із найважливіших логістичних об'єктів для Росії та має особливе символічне значення для Кремля. Водночас Україна продовжує розглядати його як одну з пріоритетних військових цілей. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив військовий експерт, полковник запасу Генерального штабу ЗСУ Олег Жданов.