Зеленский пригласил Навроцкого в Украину: президент Польши шокировал ответ

Президенты Украины Владимир Зеленский и Польши Кароль Навроцкий провели беседу, в ходе которой обсудили состояние двусторонних отношений и возможные контакты в ближайшей перспективе.

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что не планирует совершать визит в Украину в текущем году, однако не исключил возможность такой поездки в 2027-м. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Бухаресте, которая состоялась после саммита "Бухарестской девятки" и двусторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Польский лидер отметил, что украинский президент пригласил его в Киев, однако конкретные сроки предстоящего визита остаются открытыми.

"Действительно, президент Зеленский сказал, что приглашает меня в Украину, в Киев. Возможно, в следующем году", — сказал Навроцкий/

Он также сообщил, что в ходе переговоров стороны обсудили вопросы международной конференции по восстановлению Украины, которая запланирована на конец июня в Гданьске. Там же, по словам польского президента, может состояться еще одна его встреча с Владимиром Зеленским.

Навроцкий охарактеризовал переговоры с украинским коллегой как прошедшие в "конструктивной и дружелюбной атмосфере", подчеркнув важность дальнейшего развития двусторонних отношений и регулярных контактов между государствами.

Отдельно стороны уделили внимание подготовке к Международной конференции по восстановлению Украины (URC 2026), которая состоится 25-26 июня в Гданьске. Ожидается, что мероприятие сосредоточится на пяти ключевых тематических направлениях и соберет делегации из 100 стран мира, в том числе около 40 – на правительственном уровне.

