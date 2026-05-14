Зеленський запросив Навроцького в Україну: президент Польщі шокував відповіддю

Президенти України Володимир Зеленський і Польщі Кароль Навроцький провели розмову, під час якої обговорили стан двосторонніх відносин і можливі контакти в найближчій перспективі

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що не планує здійснювати візит до України у поточному році, однак не виключив можливість такої поїздки у 2027-му. Про це він повідомив під час пресконференції в Бухаресті, яка відбулася після саміту "Бухарестської дев’ятки" та двосторонньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Польський лідер зазначив, що український президент запросив його до Києва, однак конкретні строки майбутнього візиту залишаються відкритими.

"Дійсно, президент Зеленський сказав, що запрошує мене в Україну, до Києва. Можливо, в наступному році", — сказав Навроцький/

Він також повідомив, що під час перемовин сторони обговорили питання міжнародної конференції з відновлення України, яка запланована на кінець червня у Гданську. Саме там, за словами польського президента, може відбутися ще одна його зустріч із Володимиром Зеленським.

Навроцький охарактеризував переговори з українським колегою як такі, що пройшли в "конструктивній та приязній атмосфері", підкресливши важливість подальшого розвитку двосторонніх відносин і регулярних контактів між державами.

Окремо сторони приділили увагу підготовці до Міжнародної конференції з відновлення України (URC 2026), яка відбудеться 25–26 червня у Гданську. Очікується, що захід зосередиться на п’яти ключових тематичних напрямах і збере делегації зі 100 країн світу, зокрема близько 40 — на урядовому рівні.

