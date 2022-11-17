«Зеленский ставит под сомнение слова лидеров стран НАТО – это рискованно», - СМИ

Последние пару дней весь мир пристально следит за тем, как развиваются события вокруг взрыва ракеты в Польше. Несмотря на предварительные заключения, говорящие о виновности Украины, президент Владимир Зеленский продолжает отрицать причастность своего государства к трагической гибели двух поляков. Стоит отметить, что страны Запада хоть и пытаются добиться от Зеленского признать свою вину, никто из государств-членов НАТО вовсе не упрекает в этом Украину, тем более, не называет авиаудар преднамеренным.

Владимир Зеленский, из открытых источников

СМИ Польши ежеминутно публикуют новости и разнообразные интервью с экспертами по безопасности, в которых ситуация вокруг взрыва в Пшеводово рассматривается с разных углов. Так, к примеру, популярное издание Wyborcza сегодня выпустило материал, в котором указало, что "Зеленский ставит под сомнение авторитетные слова лидеров стран НАТО, что является очень рискованным решением". Руководитель отдела "Страна" газеты Wyborcza Роман Имельский называет поведение президента Украины "ненужной игрой Зеленского".

"Ни у кого из нас – поляков и других граждан цивилизованного стран, нет и капли сомнения в том, что ответственность за трагедию в Пшеводово несет Россия. Это очевидно. Украина подверглась российской агрессии еще 24 февраля, с тех пор она борется насмерть, защищая не только себя, но и нас. Произошедшее два дня назад – это всего лишь следствие варварского режима Путина, Украина должна и обязана себя защищать", — говориться в материале Имельского.

Напомним, ранее мы сообщали, что, согласно неофициальным источникам, Польша в лице своего президента Анджея Дуды пытается переубедить главу украинского государства Владимира Зеленского взять ответственность за трагедию в Пшеводово на себя.

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