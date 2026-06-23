Зеленский жестко унизил Туска: в Варшаве выдвинули Киеву новые жесткие обвинения

Руководитель Управления международной политики Канцелярии президента Польши Марцин Пшидач подверг критике решение президента Украины Владимира Зеленского не принимать участия в Конференции по вопросам восстановления Украины (Ukraine Recovery Conference 2026), которая состоится 25–26 июня в Гданьске. Свою позицию польское чиновник обнародовал 23 июня на странице в социальной сети X.

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По словам Пшидача, приглашения на международный форум были подписаны совместно премьер-министром Польши Дональдом Туском и президентом Украины Владимиром Зеленским. Именно поэтому, по его мнению, оба политика должны выступать хозяевами мероприятия и встречать участников конференции.

Представитель польской президентской канцелярии заявил, что отказ украинского лидера от участия в произошедшем поставил польского премьера в неудобное положение на международном уровне. Он подчеркнул, что подобная ситуация негативно влияет на имидж главы правительства Польши.

"Президент Украины, несмотря на то, что уже пригласил гостей, отказывается от участия, тем самым ставя премьер-министра Туска в бессмысленное положение. Мне отнюдь не приятно, что премьер-министра Республики унижают на международной арене. В этом отношении премьер-министра, к сожалению, это не впервые", — написал Пшидач.

Дискуссия вокруг Зеленского в конференции возникла после публикации польского издания Rzeczpospolita от 16 июня. Тогда журналисты сообщили, что президент Украины планирует прибыть в Польшу для участия в форуме, посвященном восстановлению страны. В материале отмечалось, что редакция получила информацию по ноте, которая поступила в Министерство иностранных дел Польши и подтверждала присутствие Зеленского на мероприятии.

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