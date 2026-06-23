Зеленський жорстко принизив Туска: у Варшаві висунули Києву нові жорсткі звинувачення

Керівник Управління міжнародної політики Канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач розкритикував рішення президента України Володимира Зеленського не брати участі в Конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2026), яка має відбутися 25–26 червня у Гданську. Свою позицію польський посадовець оприлюднив 23 червня на сторінці в соціальній мережі X.

Фото: з відкритих джерел

За словами Пшидача, запрошення на міжнародний форум були підписані спільно прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском та президентом України Володимиром Зеленським. Саме тому, на його думку, обидва політики мали виступати господарями заходу та зустрічати учасників конференції.

Представник польської президентської канцелярії заявив, що відмова українського лідера від участі в події поставила польського прем’єра у незручне становище на міжнародному рівні. Він наголосив, що така ситуація негативно впливає на імідж глави уряду Польщі.

"Президент України, незважаючи на те, що вже запросив гостей, відмовляється від участі, тим самим ставлячи прем'єр-міністра Туска в безглузде становище. Мені аж ніяк не приємно, що прем'єр-міністра Республіки принижують на міжнародній арені. Щодо цього прем'єр-міністра, на жаль, це не вперше", — написав Пшидач.

Дискусія навколо участі Зеленського в конференції виникла після публікації польського видання Rzeczpospolita від 16 червня. Тоді журналісти повідомили, що президент України планує прибути до Польщі для участі у форумі, присвяченому відбудові країни. У матеріалі зазначалося, що редакція отримала інформацію з ноти, яка надійшла до Міністерства закордонних справ Польщі та підтверджувала присутність Зеленського на заході.

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