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Ждать ли украинским беженцам повышение выплат: окончательное решение Варшавы

Варшава, по меньшей мере, до 2028 года не планирует увеличивать пособие на детей. В польском правительстве признают падение покупательной способности, но не видят оснований для срочной индексации

28 августа 2026, 09:02
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Кравцев Сергей

В Польше минимум до 2028 года не планируют увеличивать размер ежемесячного пособия по программе "800 Плюс". Выплаты в 800 злотых на ребенка останутся на нынешнем уровне, несмотря на то, что их реальная покупательная способность постепенно снижается. Об этом заявил заместитель министра семьи, труда и социальной политики Польши Себастьян Гаевский, сообщает Wiadomosci.

Ждать ли украинским беженцам повышение выплат: окончательное решение Варшавы

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Программа предусматривает ежемесячную выплату на каждого ребенка до 18 лет. Получать ее могут, в частности, украинские семьи, легально находящиеся в Польше со статусом PESEL UKR, если ребенок учится в польской школе, а по меньшей мере, один из родителей официально работает.

В начале 2026 года помощь получали около 268,5 тысяч украинских детей. В то же время, после введения новых правил проверки трудоустройства родителей это количество меняется.

Гаевский объяснил, что автоматической индексации "800 Плюс" польское законодательство не предусматривает. В отличие от пенсий сумма пособия не пересматривается регулярно в соответствии с экономическими показателями.

При этом чиновник признал, что покупательная способность 800 злотых со временем падает. Однако, по его словам, вопрос повышения выплат может быть возвращен на повестку дня позже – точно не в этом и не в следующем году.

Отдельно в Польше обсуждается возможность введения порога доходов для получателей помощи. Министерство выступает против такого подхода. Там считают, что при низкой рождаемости государство должно поддерживать родителей независимо от их заработка.

Еще один аргумент правительства – дешевое администрирование программы. Пока ее обслуживает относительно небольшое количество чиновников. Проверка доходов и дополнительных условий проживания, по оценке министерства, существенно увеличила расходы государства.

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Источник: https://wiadomosci.radiozet.pl/na-zywo/post/gosc-radia-zet-zmiany-w-800-plus-wiceminister-zapowiada-raz-zlozony-wniosek-bedzie-odnawiany-z-automatu
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