Чи чекати українським біженцям підвищення виплат: остаточне рішення Варшави

У Польщі щонайменше до 2028 року не планують збільшувати розмір щомісячної допомоги за програмою "800 Плюс". Виплати у 800 злотих на дитину залишаться на нинішньому рівні, попри те, що їхня реальна купівельна спроможність поступово знижується. Про це заявив заступник міністра родини, праці та соціальної політики Польщі Себастьян Гаєвський, повідомляє Wiadomosci.

Українські біженці. Фото: з відкритих джерел

Програма передбачає щомісячну виплату на кожну дитину до 18 років. Отримувати її можуть, зокрема, українські родини, які легально перебувають у Польщі зі статусом PESEL UKR, якщо дитина навчається у польській школі, а щонайменше один із батьків офіційно працює.

На початку 2026 року допомогу отримували близько 268,5 тисячі українських дітей. Водночас після запровадження нових правил перевірки працевлаштування батьків ця кількість змінюється.

Гаєвський пояснив, що автоматичної індексації "800 Плюс" польське законодавство не передбачає. На відміну від пенсій, сума допомоги не переглядається регулярно відповідно до економічних показників.

При цьому чиновник визнав: купівельна спроможність 800 злотих з часом падає. Однак, за його словами, питання підвищення виплат може бути повернуте на порядок денний пізніше – точно не цього і не наступного року.

Окремо в Польщі обговорюють можливість запровадження порогу доходів для отримувачів допомоги. Міністерство виступає проти такого підходу. Там вважають, що за умов низької народжуваності держава має підтримувати батьків незалежно від їхнього заробітку.

Ще один аргумент уряду – дешеве адміністрування програми. Наразі її обслуговує відносно невелика кількість чиновників. Перевірка доходів та додаткових умов проживання, за оцінкою міністерства, суттєво збільшила б витрати держави.

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