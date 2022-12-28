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"Жить и доказывать, что я не агент Путина": история россиянина, сбежавшего в Польшу

Мужчина отмечает, что имеет польское происхождение и планировал уехать из России ещё в 2012 году

сегодня, 11:33
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

Россиянин по имени Сергей утверждает, что уже давно планировал переехать в Польшу — страну его происхождения, ведь там родились его бабушка и дедушка. Мужчина хотел покинуть РФ еще в возрасте 25-ти лет, в 2012 году, тогда он работал журналистом в местной газете. По его словам, уже тогда было понятно, что Россия движется в сторону самоуничтожения: закон, запрещающий усыновление, невозможность праздновать западные праздники в независимости от национальности, наложение вето на публичное обсуждение гомосексуализма и вероисповедания. Это все, говорит Сергей, стало началом конца для РФ, люди превратились в стадо, которое слепо доверяло всему, что говорит Путин и его соратники. 

"Жить и доказывать, что я не агент Путина": история россиянина, сбежавшего в Польшу

Фото тематическое, из открытых источников


"Ты или уезжаешь из страны, причем немедленно, сразу же, или начинаешь верить во все, что показывают по телевизору", — говорит россиянин. 


После оккупации Крыма мужчина собирался все бросить и переехать в Польшу, однако болезнь матери разрушила его планы. Лишь после смерти родителей Сергей смог уехать, однако на фоне последних событий он не нашел спокойствия даже в Польше. 


"Я живу в Польше, думал, что здесь все будет по другому. Оно так и было, в принципе, однако после вторжения России в Украину я каждый день должен доказывать, что не агент Путина, показывать всем карту поляка, убеждать людей, что против войны. Я устал, я хочу обрести спокойствие", — рассказывает он журналистам издания Wyborcza.pl. 


По словам мужчины, таких как он много, все они разъехались по разным странам, пытаясь начать жить с нуля. Сергей говорит, что сейчас отношение ко всем россиянам совсем иное, их никто не воспринимает, как обычных иностранцев, для всех они агенты Кремля, начавшего войну в Украине. 


Напомним, ранее мы сообщали, что популярная российская группа выпустила песню, осуждающую войну в Украине. 



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Источник: https://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,44788,29267098,sergiej-uciekl-przed-rosyjskim-rezimem-w-polsce-musze-udowadniac.html
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