"Жить и доказывать, что я не агент Путина": история россиянина, сбежавшего в Польшу

Россиянин по имени Сергей утверждает, что уже давно планировал переехать в Польшу — страну его происхождения, ведь там родились его бабушка и дедушка. Мужчина хотел покинуть РФ еще в возрасте 25-ти лет, в 2012 году, тогда он работал журналистом в местной газете. По его словам, уже тогда было понятно, что Россия движется в сторону самоуничтожения: закон, запрещающий усыновление, невозможность праздновать западные праздники в независимости от национальности, наложение вето на публичное обсуждение гомосексуализма и вероисповедания. Это все, говорит Сергей, стало началом конца для РФ, люди превратились в стадо, которое слепо доверяло всему, что говорит Путин и его соратники.



Фото тематическое, из открытых источников





"Ты или уезжаешь из страны, причем немедленно, сразу же, или начинаешь верить во все, что показывают по телевизору", — говорит россиянин.





После оккупации Крыма мужчина собирался все бросить и переехать в Польшу, однако болезнь матери разрушила его планы. Лишь после смерти родителей Сергей смог уехать, однако на фоне последних событий он не нашел спокойствия даже в Польше.





"Я живу в Польше, думал, что здесь все будет по другому. Оно так и было, в принципе, однако после вторжения России в Украину я каждый день должен доказывать, что не агент Путина, показывать всем карту поляка, убеждать людей, что против войны. Я устал, я хочу обрести спокойствие", — рассказывает он журналистам издания Wyborcza.pl.





По словам мужчины, таких как он много, все они разъехались по разным странам, пытаясь начать жить с нуля. Сергей говорит, что сейчас отношение ко всем россиянам совсем иное, их никто не воспринимает, как обычных иностранцев, для всех они агенты Кремля, начавшего войну в Украине.





Напомним, ранее мы сообщали, что популярная российская группа выпустила песню, осуждающую войну в Украине.

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