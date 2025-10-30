Жизнь украинцев в Польше уже скоро превратится в ужас: важные подробности

С 1 ноября 2025 г. в Польше вступят в силу новые правила проживания для украинских беженцев в центрах коллективного размещения (OZZ). С этой даты бесплатное жилье будет предоставляться только самым уязвимым категориям: людям с инвалидностью, пенсионерам и беременным. Остальные жители будут поощряться искать отдельное жилье и оплачивать его самостоятельно

Фото: из открытых источников

Об изменениях напомнило Силезское воеводское управление в Катовице. Они предусмотрены обновленным законом о помощи украинцам, который подписал президент Кароль Навроцкий в конце сентября.

Кто потеряет право на бесплатное проживание:

· Лица, воспитывающие троих и более детей старше 7 лет.

· Новоприбывшие, не входящие в уязвимые группы.

· Опекуны людей с инвалидностью получат бесплатное проживание только при условии, что они не получают специальной помощи по уходу.

Кто будет жить в OZZ за оплату:

· Для тех, кто раньше платил 50–75%, дополнительные дотации не предусмотрены.

· Пенсионеры с польской пенсией будут платить 15 злотых в день вне зависимости от ее размера.

· Местные власти больше не могут освобождать жителей от оплаты на гуманитарных основаниях, если они не отвечают законным критериям.

Что будет с остальными:

Для тех, кто больше не сможет жить в центрах, введена программа "Вместе к Независимости". Она помогает украинцам из PESEL UKR стать самостоятельными, оказывая финансовую поддержку, консультации, помощь в поиске работы, жилья, интеграционные курсы и курсы польского языка.

Другие изменения для украинцев в Польше:

· Временная защита продлена до 4 марта 2026 года; граждане смогут легально жить, работать и учиться.

· Власти будут рассматривать нарушения индивидуально и могут аннулировать разрешения.

· Временная защита не распространяется на краткосрочных находящихся.

· Для детской помощи "800" необходимо работать или учиться в Польше.

Введены новые правила идентификации на границе: сканирование паспортов, отпечатки пальцев, обязательное присутствие детей при получении PESEL, подтверждение родства с гражданами Польши официальными документами.

Как уже писали "Комментарии", ночью 30 октября российская армия нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины, применив ракеты и дроны. В результате атаки большинство регионов страны были вынуждены перейти на аварийные отключения электроэнергии, сообщили в Укрэнерго. По данным компании, экстренные меры предпринимались, чтобы минимизировать риски для стабильности энергосистемы и избежать масштабных аварий.