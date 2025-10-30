logo_ukra

BTC/USD

109779

ETH/USD

3883.81

USD/UAH

42.01

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Польща Життя українців у Польщі вже скоро перетвориться на жах: важливі подробиці
commentss НОВИНИ Всі новини

Життя українців у Польщі вже скоро перетвориться на жах: важливі подробиці

Безоплатно жити в центрах колективного розміщення (OZZ) зможуть лише люди з інвалідністю, пенсіонери та вагітні, а решту стимулюватимуть самостійно орендувати й оплачувати житло.

30 жовтня 2025, 09:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

З 1 листопада 2025 року в Польщі набудуть чинності нові правила проживання для українських біженців у центрах колективного розміщення (OZZ). Від цієї дати безкоштовне житло надаватиметься лише найвразливішим категоріям: людям з інвалідністю, пенсіонерам та вагітним. Інші мешканці будуть заохочуватися шукати окреме житло та оплачувати його самостійно 

Життя українців у Польщі вже скоро перетвориться на жах: важливі подробиці

Фото: з відкритих джерел

Про зміни нагадало Сілезьке воєводське управління в Катовіце. Вони передбачені оновленим законом про допомогу українцям, який підписав президент Кароль Навроцький наприкінці вересня.

Хто втратить право на безкоштовне проживання:

·         Особи, які виховують трьох і більше дітей старше 7 років.

·         Новоприбулі, які не входять до вразливих груп.

·         Опікуни людей з інвалідністю матимуть безкоштовне проживання лише за умови, що вони не отримують спеціальної допомоги по догляду.

Хто житиме в OZZ за оплату:

·         Для тих, хто раніше сплачував 50–75%, додаткових дотацій не передбачено.

·         Пенсіонери з польською пенсією сплачуватимуть 15 злотих на день незалежно від її розміру.

·        Місцева влада більше не може звільняти мешканців від оплати на гуманітарних підставах, якщо вони не відповідають законним критеріям.

Що буде з рештою:

Для тих, хто більше не зможе жити в центрах, запроваджено програму "Разом до Незалежності". Вона допомагає українцям із PESEL UKR стати самостійними, надаючи фінансову підтримку, консультації, допомогу в пошуку роботи, житла, інтеграційні курси та курси польської мови.

Інші зміни для українців у Польщі:

·         Тимчасовий захист продовжено до 4 березня 2026 року; громадяни зможуть легально жити, працювати й навчатися.

·         Влада розглядатиме порушення індивідуально та може анулювати дозволи.

·         Тимчасовий захист не поширюється на короткострокових перебуваючих.

·         Для дитячої допомоги "800+" необхідно працювати або навчатися в Польщі.

Введено нові правила ідентифікації на кордоні: сканування паспортів, відбитки пальців, обов’язкова присутність дітей при отриманні PESEL, підтвердження спорідненості з громадянами Польщі офіційними документами.

Як вже писали "Коментарі", вночі 30 жовтня російська армія завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі України, застосувавши ракети та дрони. Внаслідок атаки більшість регіонів країни були змушені перейти на аварійні відключення електроенергії, повідомили в Укренерго. За даними компанії, екстрені заходи застосовувалися, щоб мінімізувати ризики для стабільності енергосистеми та уникнути масштабних аварій.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини