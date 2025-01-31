Звезду белорусского кино для взрослых осудили за шпионаж в Польше

В Польше задержали белоруску Дарью Остапенко, заподозренную в шпионаже. После оглашения приговора осужденная не явилась для отбывания наказания, а также не выплатила штраф в размере 15,5 тысяч злотых. Сейчас неизвестно, где находится женщина.

Белорусская модель OnlyFans оказалась шпионкой

Как сообщает Belsat, в конце 2023 года польская полиция задержала Остапенко в Лодзе по обвинению в шпионаже. Подвыпившая женщина рассказала друзьям, что работает на белорусские спецслужбы. Агентство внутренней безопасности Польши в телефоне Дарьи нашло доказательства общения с белорусскими спецслужбами еще с 2017 года.

Суд над ней был коротким — женщина осуждена на 1 год и 8 месяцев, а также получила штраф 15,5 тысячи злотых. К концу заседания она выразила сожаление, что бездумно согласилась на сотрудничество со спецслужбами. Дарья со слезами на глазах говорила, что ее заставили и сетовала, что за девять месяцев за решеткой у нее обострилась депрессия.

"Они заставили меня. Я верила, что если выполню задание, потом смогу жить в покое с любимыми животными, — цитируют белорусские СМИ слова Дарьи.

Женщина получила смягчение, ведь девять месяцев ее нахождения под стражей засчитали в срок наказания, а также решили ее освободить, если не выявят основания для дальнейшего заключения. Однако после этого Дарья не заплатила штраф и скрылась.

Дарья Остапенко переехала в Польшу и присоединилась к активной белорусской оппозиции в Варшаве. По данным польских и белорусских источников, она стала активным участником белорусской оппозиции против Александра Лукашенко.

Помимо "активности" против режима Лукашенко Дарья зарабатывала как модель на платном порнографическом сайте OnlyFans. Также белорусские СМИ указывают, что женщина, вероятно, занималась не только раздеванием за деньги, но работала проституткой. Избранная женщиной профессия делала ее особенно уязвимой для вербовки, поскольку белорусские власти могли поймать ее на нарушении строгих законов Беларуси о проституции и порнографии.

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