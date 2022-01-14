Аэропорт Алматы в Казахстане возобновил работу

Международный аэропорт Алматы в Казахстане возобновляет работу сегодня, 13 января. Аэродром уже принял и отправил первых пассажиров. Об этом говорится в сообщении комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

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“С 13 января 2022 года Международный аэропорт Алматы возобновляет работу. По предварительной информации руководства аэропорта, будут осуществляться внутренние и международные рейсы с 8:00 до 21:00 по времени расписания полетов авиакомпании”, — говорится в сообщении.

После возобновления работы в аэропорт прибыл первый международный рейс из Анталии (Турция). На сегодняшний день в аэропорту Алматы планируется выполнение международных рейсов по маршруту Коломбо (Шри-Ланка) – Алматы и Алматы – Сеул (Южная Корея). Во время кровавых стычек в Казахстане сотрудникам главного аэропорта в Алматы пришлось убегать после того, как демонстранты вошли в терминал. По заявлениям правительства, по меньшей мере восемь сотрудников сил безопасности были убиты, еще сотни получили ранения.

Напомним, Украина законтрактовала 660 тысяч тонн угля из Казахстана на этот отопительный сезон. Вот только получить уголь Киев не может. Причина – Россия как транзитная страна заблокировала поставки. Как передает портал "Комментарии", об этом в разговоре с журналистом "УНИАН" рассказал глава экспертного Совета по вопросам развития газовой промышленности Леонид Униговский. Эксперт отметил, сама Россия отказывается признавать, что Украина не получает уголь именно по вине Москвы. Леонид Униговский спрогнозировал, что о казахстанском угле уже можно забыть и во время этого отопительного сезона на него не стоит рассчитывать. Россия не готова даже признать, что блокирует поставки. В Казахстане объяснения сводятся к тому, что правительство ушло в отставку и есть некоторые сложные вопросы. К тому же, из-за повышенного спроса на уголь во всем мире возникли определенные сложности с выполнением во время заказа. В России также используют подобное объяснение, заявляя, что из-за повышенного спроса на уголь время доставки товаров из Казахстана увеличилось.

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