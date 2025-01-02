Альянс России и Китая создает новые угрозы международной безопасности, — The Guardian

Почти три года прошло с момента, когда Си Цзиньпин и Владимир Путин провозгласили "дружбу без ограничений" — за несколько недель до российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. С тех пор такая риторика ослабла. Формулировка "без ограничений" исчезла из употребления, вероятно, по инициативе Пекина. Во время визита Путина в Китай в мае прошлого года он назвал свои отношения с Си "братскими".

Путин и Си Цзиньпин. Фото: УНИАН

Несмотря на изменение тональности, сотрудничество между странами продолжает углубляться. По оценке Совета по международным отношениям США, этот альянс является "самой серьезной угрозой национальным интересам США за последние шесть десятилетий", пишет редакция The Guardian.

В то же время на практике отношения России и Китая имеют свои пределы, особенно это стало очевидным из-за войны в Украине. Китай воздерживается от прямых поставок оружия России, несмотря на подозрения США в возможной летальной помощи. Китайские банки также стали строже соблюдать санкции из-за западного давления, хотя ключевые транзакции все же проходят.

Две страны имеют отличные стратегии: Россия Путина действует разрушительно, в то время как Си стремится адаптировать мировой порядок к интересам Китая. Это не обычный альянс, а сближение, основанное на прагматических интересах. Такая гибкость делает эти отношения более устойчивыми, считает историк Сергей Радченко.

Несмотря на внутренние проблемы и разногласия, ослабляющие западные демократии, экономические трудности не обходят стороной и Россию с Китаем. После десятилетий приблизивший Китай к США рост его экономика сейчас сталкивается со значительными вызовами.

Портал "Комментарии" ранее писал, что на Банковой отмечают важность остановки транзита российского газа через Украину. В частности, по словам советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, "вчерашнее безусловное историческое поражение Москвы произошло не на поле боя, но в конце концов оно может определить итог всей войны".