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Американские ученые сообщили о первом выздоровлении от ВИЧ

Ученые в США успешно вылечили нескольких человек от ВИЧ благодаря передовым методам

сегодня, 09:20
Автор:

Козлова Альбіна
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Американские ученые сообщили о первом выздоровлении от ВИЧ

Фото иллюстративное / Pixabay

Американские исследователи рассказали об успехах в лечении ВИЧ. Уже есть, по меньшей мере, шесть человек, которые находятся в состоянии ремиссии ВИЧ. Об этом пишет CNBC.

Карл Диффенбах, директор отдела по борьбе со СПИДом Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, говорит, что это дает надежду на победу над вирусом. Передовой метод лечения состоит в угнетении иммунной системы человека с помощью химиотерапии, а иногда и облучения. Затем такому пациенту трансплантируют стволовые клетки, которые должны оградить организм от вируса.

"Трансплантированные ВИЧ-резистентные стволовые клетки приживляются таким образом, что новые вирусные копии, которые могут развиться в организме из других инфицированных клеток, не смогут их инфицировать", — говорится в тексте.

Однако этот метод достаточно небезопасен. Доктор Дебора Персо, специалист по детским инфекционным болезням Медицинской школы Университета Джона Хопкинса, говорит, что метод лечения стволовыми клетками "до сих пор не является реальной стратегией для нескольких миллионов людей, живущих с ВИЧ".

Больной раком и ВИЧ пациентке из Нью-Йорка ученые подыскали донора и провели трансплантацию гаплокорда, стволовых клеток из пуповинной крови и стволовых клеток взрослого донора. В настоящее время она находится в ремиссии от лейкемии больше четырех лет. Через три года после трансплантации ее врачи прекратили лечение женщины от ВИЧ. Четырнадцать месяцев спустя у нее не было ни одного рецидива ВИЧ.

Ультрачувствительные тесты не обнаружили в иммунных клетках женщины никаких признаков вируса ВИЧ. Ученые взяли у женщины иммунные клетки и в лабораторном эксперименте попытались заразить их ВИЧ, но безуспешно. На данном этапе учёные считают, что пациентка находится в состоянии ремиссии ВИЧ. Этот успех дает учёным надежду на разработку эффективных методов лечения ВИЧ в будущем.

Как сообщал портал "Комментарии", ученые выяснили, как курение подростков влияет на здоровье их будущих внуков.


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Источник: https://www.cnbc.com/2022/02/15/scientists-have-possibly-cured-hiv-in-a-woman-for-the-first-time.html
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