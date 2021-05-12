Американские военные задержали судно с крупной партией российского оружия - детали (Фото)

Американцы обнаружили судно с огромной партией российского оружия. Фото: militaryarms.ru

Военно-морские силы Америки задержали подозрительное судно без опознавательных знаков у побережья Омана. Во время обыска на судне обнаружили тайник с десятками противотанковых управляемых ракет российского производства, сотнями автоматов Калашникова, а также гранатометами и китайскими штурмовыми винтовками. Про этом сообщили военные в официальном Твиттере.

Некоторые военные уверенны, что находка могла идти из Ирана в Йемен, чтобы обеспечить оружием повстанцев-хуситов.

После обнаружения большого количества российского оружия США начали расследование. Однако пока страна воздерживается от официальных обвинений в адрес России и Китая.

Ситуацию прокомментировал официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

"Я не хочу говорить что-то, пока расследование не будет завершено", — заявил мужчина.

Напомним, что Совет безопасности РФ заявил, что Америка "разрабатывает биологическое оружие в лабораториях, расположенных вблизи российских и китайских границ". Однако каких-то конкретных фактов и доказательств Россия не наводит. Подробнее читайте в нашем материале.



Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что вероятно, в ближайшее время Украина может рассчитывать на дополнительные поставки оружия из Штатов. Американские партнеры постоянно демонстрируют общую поддержку украинского правительства. Особенно это проявляется в вопросах военной помощи, что важно при российской агрессии в Донбассе. Подобные выводы можно сделать из слов американского госсекретаря Энтони Блинкена. Подробнее с этим вопросом можно ознакомиться в нашем материале.

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