Армения и Азербайджан отказываются сесть за стол переговоров, обвиняя друг друга в эскалации конфликта

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Дмитрий Симоненко
Правительства стран-участниц военного конфликта в Нагорном Карабахе отказываются сесть за
стол переговоров,
игнорируя призывы мирового сообщества. Об этом сообщает Униан.
Источник: gointer.ru
Так, лидер
Азербайджана, Ильхам Алиев, в одном из интервью заявил, что о мире между
странами не может быть и речи после заявления премьер-министра Армении Никола
Пашиняна о том, что Карабах – это Армения.
В свою очередь, правительство Армении не видит возможности возобновить переговоры о достижении мира до тех пор, пока Азербайджан ведет боевые действия на территории страны. Такое заявление сделал вицеспикер парламента Армении Ален Симонян.
Напряжение
между государствами обостряются еще и заявлением Министерства обороны Армении о
том, что самолет-истребитель союзника Азербайджана – Турции, находясь в
воздушном пространстве Армении, сбил штурмовик ВВС страны, в результате чего погиб пилот. Известно, что Турция
отрицает данный факт.
Ранее "Комментарии" писали о том, что азербайджанских журналистов обстреляли в Нагорном Карабахе.
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