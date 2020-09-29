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Армения и Азербайджан отказываются сесть за стол переговоров, обвиняя друг друга в эскалации конфликта

Нагорно-Карабахская республика является непризнанной международным сообществом

29 сентября 2020, 22:23
Автор:

Дмитрий Симоненко

Правительства стран-участниц военного конфликта в Нагорном Карабахе отказываются сесть за стол переговоров, игнорируя призывы мирового сообщества. Об этом сообщает Униан.

Армения и Азербайджан отказываются сесть за стол переговоров, обвиняя друг друга в эскалации конфликта

Источник: gointer.ru

Так, лидер Азербайджана, Ильхам Алиев, в одном из интервью заявил, что о мире между странами не может быть и речи после заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Карабах – это Армения.

В свою очередь, правительство Армении не видит возможности возобновить переговоры о достижении мира до тех пор, пока Азербайджан ведет боевые действия на территории страны. Такое заявление сделал вицеспикер парламента Армении Ален Симонян.

Напряжение между государствами обостряются еще и заявлением Министерства обороны Армении о том, что самолет-истребитель союзника Азербайджана – Турции, находясь в воздушном пространстве Армении, сбил штурмовик ВВС страны, в результате чего погиб пилот. Известно, что Турция отрицает данный факт.

Ранее "Комментарии" писали о том, что азербайджанских журналистов обстреляли в Нагорном Карабахе.



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