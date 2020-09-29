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Азербайджанских журналистов обстреляли в Нагорном Карабахе (ВИДЕО)

Журналисты телеканала "ITV" попали под обстрел

29 сентября 2020, 11:21 comments566
Автор:

Владимир Лавский

Во вторник, 29 сентября, автомобиль журналистов азербайджанского телеканала "ITV" попал под обстрел в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. 

Азербайджанских журналистов обстреляли в Нагорном Карабахе (ВИДЕО)

По данным источника, журналисты, которые пребывали неподалеку от линии разграничения, вынуждены были прятаться в окопах в экстренном порядке. Рядом с их автомобилем были видны взрывы снарядов, также слышен звук рядом пролетавших пуль.


Ранее "Комментарии" публиковали видео танковых боев на данном участке. 

Пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян утверждает, что армянская армия смогла уничтожить десять единиц бронетанковой техники. Якобы произошло все во время наступления азербайджанских войск. Отпор дала артиллерия. Вместе с тем Азербайджан утверждает, что именно они дают отпор войскам Армении и сейчас уничтожают танки противника с помощью турецких беспилотников Bayaraktar.



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