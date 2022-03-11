Авиакомпания Air Astan отменила все рейсы в Россию

Казахстанская авиакомпания Air Astana приостанавливает все полеты в РФ и над территорией страны. Об этом сообщает местное издание Nur.

Авиакомпания Air Astan - фото из открытых источников





Отмечается, что первые несколько рейсов были упразднены еще 9 марта. А начиная с 11 отменены все полеты. Решение разъясняется тем, как разъясняют в самой компании, что “прекращение страхового покрытия коммерческих полетов из РФ либо у нее и над её территорией”.

А еще раньше о приостановке рейсов в Россию объявили две азербайджанские авиакомпании – "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) и Buta Airways.





Напомним, в Украине создадут новую собственную государственную авиакомпанию Ukrainian National Airlines (Украинские национальные авиалинии – ЮНА). Уже известно, что для нее Украина собирается брать в лизинг французские самолеты от Airbus. Опрошенные изданием "Комментарии" эксперты оценили данное решение. Политолог, политический консультант Владимир Фесенко уверен, что инициатива даст позитивный эффект. Прежде всего – в усилении конкуренции и демонополизации на рынке пассажирских авиаперевозок. "У нас многие годы монополистом на этом рынке выступала компания Коломойского МАУ, которая диктовала свои условия. Сейчас такого диктат не будет", – поясняет эксперт.

Вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, эксперт Growford Institute Виктор Скаршевский отмечает: "Президент объявил большую приватизацию одной из ключевых реформ и… инициирует создание еще одной государственной компании. За деньги украинских налогоплательщиков – 2,5 млрд грн. За наши с вами деньги создан государственный национальный авиаперевозчик под названием ЮНА. Мало того, что будет создано еще одно госпредприятие, смысл существования которого под сомнением, так еще деньги украинских налогоплательщиков пойдут не на закупку или строительство украинских самолетов, с соответствующим эффектом создания новых рабочих мест, развития высокотехнологической отрасли, с мультипликативным эффектом для смежных отраслей и дополнительными доходами в бюджет, а на закупку или лизинг порядка 20 самолетов Airbus".







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