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Главная Новости Мир Ближний Восток Борьба за Нагорный Карабах: танковые бои попали на видео
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Борьба за Нагорный Карабах: танковые бои попали на видео

Бои между Азербайджаном и Арменией в непризнанной республике не утихают с 27 сентября

29 сентября 2020, 09:57 comments882
Автор:

Виолетта Комаровская

Новые ожесточенные бои Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе попали на видео. Обе страны заявили об уничтожении техники противника. Количество погибших во время этих боев стороны не уточняют. 

Борьба за Нагорный Карабах: танковые бои попали на видео

Война в Нагорном Карабахе. Фото: resonancedaily.com

Так в Минобороны Армении опубликовали кадры танкового сражения, передает "Sputnik Армения". Пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян утверждает, что армянская армия смогла уничтожить десять единиц бронетанковой техники. Якобы произошло все во время наступления азербайджанских войск. Отпор дала артиллерия.


Вместе с тем Азербайджан утверждает, что именно они дают отпор войскам Армении и сейчас уничтожают танки противника с помощью турецких беспилотников Bayaraktar. 


Конфликт на территории непризнанной республики Нагорный Карабах обострился в воскресенье, 27 сентября. Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в нарушении перемирия и наступательных действиях. Обе страны ввели военное положение, а Армения еще и решила объявить общенациональную мобилизацию. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Беларусь готова стать посредником в мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией. 


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