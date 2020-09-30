Бельгия установила мировой рекорд жизни без правительства

21 месяц существовал политический кризис в Бельгии, а в среду, 30 сентября, сформирован новый кабинет министров, который будет приведен к присяге уже в четверг, 1 октября. Об этом сообщает телеканал Euronews.

Новым главой кабмина станет фламандский либерал Александр де Кроо, в правящую коалицию вошли семь политических партий. Две фламандские радикальные партии, выигравшие парламентские выборы в мае 2019 года, – "Новый фламандский альянс" и Vlaams belang – в коалицию не вошли.

Правительственный кризис произошел в Бельгии в декабре 2018 года из-за подписания этой страной Глобального соглашения ООН по миграции. Выступив против этого шага, из правящей коалиции ушли министры от НФА, после чего она потеряла парламентское большинство.

Предыдущий подобный рекорд – 589 дней был установлен Бельгией во время предыдущего кризиса 2010-2011 годов.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Бельгии кошка заразилась коронавирусом от хозяина.

У кошки были проблемы с дыханием и пищеварительным трактом. Вирусолог Эмманюэль Андре отмечает, что это "отдельный случай", который мог произойти из-за слишком близкого контакта между животным и заболевшим человеком.

По словам вирусолога, животные не могут быть переносчиками и способствовать распространению коронавируса. Они также заражаются в исключительных случаях, которым можно считать и зафиксированный в Бельгии.





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