Россия наращивает военное присутствие в Арктике. Об этом говорят США, Дания. Европа выражает беспокойство, подчеркивая, что Россия пытается установить выгодные для себя правила судоходства по Северному морскому пути, чего допустить нельзя.

Битва за Арктику: что делает Россия и что должна делать Украина. Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Что происходит, как этому противостоять, и почему Арктика так важна, в том числе для Украины, изданию "Комментарии" рассказал директор Украинского института морского права и безопасности Богдан Устименко.

"Напомню, что Арктика – это регион земного шара с условным центром: Северным полюсом. К Арктике относятся воды Северного Ледовитого океана и его морей, участки суши Европы, Азии и Америки. Все 8 стран Арктического Совета, а именно: Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Российская Федерация, США, Финляндия и Швеция имеют территориальные притязания в Арктическом регионе. Китай не имеет земли в Арктике, но называет себя "Near-Arctic Nation" — "государством возле Арктики", и с 2014 года является официальным наблюдателем в Арктическом Совете", — отмечает Богдан Устименко.





По его словам, Арктика не случайно манит разные государства, в том числе и сверхдержавы. Ведь в Арктическом регионе находится 30% всех мировых запасов природного газа; 13% мировых запасов нефти; огромные месторождения алюминия, меди, железа, никеля и олова; месторождения драгоценных металлов: золота, платины и серебра; месторождения драгоценных камней (алмазов), других минералов, в том числе урана, а также редкоземельных металлов: диспрозия, неодимия и празеодимия.

"То есть, Арктика – гигантская, богатейшая кладовая полезных ископаемых планеты, — подчеркивает директор Украинского института морского права и безопасности. — Кроме того, из-за глобального потепления повышается важность Северного Ледовитого океана в контексте торгового мореплавания. Льды тают, причем, намного быстрее, чем хотелось бы… Например, используя Северный морской путь в Северном Ледовитом океане, Китай может почти в два раза сократить время транзита своих товаров в Европу по сравнению с нынешним использованием маршрута через египетский Суэцкий канал. Огромное значение Северный морской путь имеет также для Японии и некоторых других азиатских стран".





Богдан Устименко подчеркивает, что, кроме того, в регионе, как для приарктических, так и для всех иных стран, открываются новые большие возможности для рыболовства.

"Но также важно отметить, что в отличие от Антарктики, правовой статус Арктики в целом не определен специальным международно-правовым актом, что уже негативно отражается на военно-политической ситуации в регионе и содействует его милитаризации. Приарктические страны расходуют на свои вооруженные силы в регионе колоссальные средства. При этом Китай вкладывает в Арктику десятки миллиардов долларов, в том числе, с помощью России", — уверяет эксперт.

Он акцентирует, что государственная политика Российской Федерации в Северном Ледовитом океане не особо отличается от той незаконно-захватнической, которую проводит РФ в Азовском и Черном морях.

"Россия считает, что история дает ей право считать своей территорией почти половину дна Северного Ледовитого океана, — отмечает Богдан Устименко. — 18 сентября 2020 Правительство РФ утвердило Правила плавания в акватории Северного морского пути и ввело разрешительный порядок плавания судов в этой акватории, тем самым прямо нарушая нормы международного морского права. При этом всё так же слышна хорошо знакомая российская "песня": на Северный Ледовитый океан нормы Конвенции ООН по морскому праву не распространяются. Исторически сложилось так, что почти половина (!) упомянутого океана и Северный морской путь – исключительно российские, и только РФ имеет право распоряжаться ими, устанавливая свои порядки. И это несмотря на то, что сама Россия является стороной Конвенции ООН по морскому праву, абсолютно добровольно ратифицировав международный документ федеральным законом еще в 1997 году".

В контексте изложенного выше Богдан Устименко обращает внимание на одно официальное учебное пособие, рекомендованное Санкт-Петербургским государственным университетом для студентов-юристов. Там заявлено, что "Россия могла бы в рамках своей юрисдикции… нести основную ответственность в отношении организации полетов воздушных гражданских судов над СМП (Северным морским путем), а также обеспечивать свои исключительные права по разведке и разработке континентального шельфа в российском секторе Арктики".

"То есть РФ готовится фактически приватизировать всю акваторию Северного морского пути, воздушное пространство над ним и почти половину Северного Ледовитого океана, скромно называя эти огромные океанические пространства "российским сектором Арктики". Очевидно, юристам-пропагандистам Российской Федерации следует напомнить, что базовым принципом Конвенции ООН по морскому праву 1982 года является свобода судоходства. Более того, этой Конвенцией определено, что район дна морей и океанов и его недра за пределами действия национальной юрисдикции, а также его ресурсы являются общим наследием человечества, разведка и разработка которых осуществляются на благо всего человечества, независимо от географического положения государств", — подчеркивает Богдан Устименко.

Он уверен, что Северный Ледовитый океан должен быть открыт для всех стран мира в соответствии с однозначными предписаниями Конвенции ООН по морскому праву. Этой же позиции официально придерживаются многие субъекты международного права во главе с США.

"Все государства мира имеют равные права на использование природных ресурсов Северного Ледовитого океана, с теми лишь ограничениями, которые прямо установлены международным морским правом, — говорит директор Украинского института морского права и безопасности. — И нам, украинцам, следует наконец-таки отказаться от своего сугубо континентального мышления и понять, что Украина – морская держава, со своими национальными интересами не только в Черном и Азовском, но и в Балтийском и Средиземном морях, Северном Ледовитом океане, а также иных районах Мирового океана. Уже до конца 2021 года необходимо разработать и утвердить свою собственную долгосрочную Стратегию морской безопасности, в которой одним из приоритетов определить активное участие в формировании и реализации политики в Арктическом регионе совместно с нашими партнерами".

Богдан Устименко считает, что нам также необходимо начать процедуру получения статуса наблюдателя в Арктическом Совете.

Эксперт поясняет: "Не стоит забывать и тот действительно исторический факт, что наше государство являлось одной из республик СССР, который десятки лет осваивал Арктический регион, в том числе, с помощью поколений украинцев. Следовательно, Украина имеет право на плавание, разведку и добычу полезных ископаемых, рыболовство и прочие виды хозяйственной деятельности в Северном Ледовитом океане в соответствии с международным морским правом".





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