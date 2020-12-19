Богатый улов: полиция поймала в океане пустую лодку, набитую кокаином

Полиция Маршалловых островов обнаружила самую крупную партию кокаина в этом тихоокеанском государстве на сумму около 80 миллионов долларов в заброшенной лодке, которую выбросило на удаленный атолл после дрейфа в открытом море, возможно, в течение многих лет.

ФОТО: Daily Mail

Генеральный прокурор Ричард Хиксон сказал, что 18-футовое судно из стекловолокна было обнаружено на атолле Айлук на прошлой неделе с 1430 фунтами кокаина, спрятанными в отсеке под палубой. Хиксон сказал, что судно, скорее всего, пересекло Тихий океан из Центральной или Южной Америки.

"Он мог дрейфовать год или два", — прокомментировал Хиксон.

Полиция заявила, что наркотики, которые находились в килограммовых упаковках, помеченных буквами "KW", были сожжены, за исключением двух упаковок, которые будут переданы Агентству по борьбе с наркотиками США для анализа.



За последние два десятилетия вдоль береговой линии Маршалловых островов было обнаружено множество других тайников с наркотиками, но последняя добыча была, безусловно, самой крупной. У сотрудников правоохранительных органов есть различные теории о происхождении таких наркотиков, в том числе о том, что от них отказались, когда контрабандистам угрожала опасность быть пойманными или они были потерянны во время шторма.

В январе 2014 года сальвадорский рыбак Хосе Альваренга прибыл на Маршалловы острова, более чем через 13 месяцев после того, как он отправился с западного побережья Мексики с товарищем, который погиб во время плавания. После его прибытия исследователи из Гавайского университета провели 16 компьютерных симуляций моделей дрейфа с побережья Мексики и обнаружили, что почти все в конечном итоге прибыли на Маршалловы острова.

Как сообщало издание "Комментарии", лодка с мигрантами затонула возле Лесбоса.

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