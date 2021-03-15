Болгария откроется для туристов - когда украинцам можно будет поехать в страну

Украинцы снова смогут отдохнуть в Болгарии. С первого мая в стране откроется туристический сезон. Об этом сообщила вице-премьер и министр туризма Болгарии Марияна Николова на своей странице в Facebook.

Туризм в пандемию: Болгария вновь откроется для украинцев - детали. Фото: trn-news.ru

Уже сегодня власть страны утвердит основные карантинные правила: как будут работать гостиницы, рестораны и кафе, а также график и условия работы развлекательных заведений для туристов.

Также Марияна Николова отметила, что требования для въезда туристов в Болгарию уже разработаны и согласованы.

Кроме того, в сообщении говорится о том, что власти Болгарии готовы создать так называемый "зеленый коридор" для путешественников из других стран. Поэтому люди трех категорий смогут пересечь границу и отдохнуть на курортах. Это туристы, имеющие отрицательный тест на коронавирус, те, кто переболел коронавирусом и лица, прошедшие вакцинацию.

Напомним, что украинцы также могут полететь и в Грузию. Границы страны открылись для иностранных туристов еще в начале марта. Что нужно, чтобы въехать в страну и каких карантинных мероприятий следует придерживаться внутри государства, читайте в нашем материале.

Ранее сообщалось, что недавно власти Таиланда пересмотрели правила въезда и установили новые условия для иностранных туристов, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Что нужно, чтобы беспроблемно попасть в страну и отдохнуть, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, стоит ли украинцам планировать летние отпуска на фоне пандемии. Мнение вице-премьера по вопросам евроинтеграции Ольги Стефанишиной читайте в нашем материале.

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