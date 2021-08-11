Британец намерен спасти тающие ледники, совершив заплыв в Гренландии

Льюис Пью совершит заплыв. Фото Іnstagram.com/lewis.pugh

Британский спортсмен Льюис Пью, известный своими заплывами в Арктике и Антарктике, заявил о своем новом намерении — совершить "самый холодный заплыв на Земле", чтобы обратить внимание на скорость таяния полярных ледников. Об этом в среду, 11 августа, сообщает Daily Mail.

Пловец планирует преодолеть 10-километровое устье ледяного фьорда Илулиссат в Гренландии. Предполагается, что заплыв начнется 25 августа и займет две недели. Пью предстоит плыть в почти замерзающих водах, кроме того, дополнительную сложность представляет собой холодный ветер.

51-летний мужчина отметил, что это станет самым сложным заплывом в его карьере. Спортсмен пояснил, что на такой поступок его подтолкнул доклад ООН, в котором говорится, что Землю ждет необратимая катастрофа из-за глобального потепления.

"Через две недели я попытаюсь заплыть в самом сложном в моей жизни ледяном фьорде Илулиссат в Гренландии. Нет лучшего места в мире, чтобы продемонстрировать драматические последствия климатического кризиса. Это эпицентр ", — подчеркнул Пью на своей странице в соцсети.

Льюис Пью — известный пловец на выносливость и защитник океана. Имеет прозвище "Эдмунд Хиллари плавания". Был первым человеком, который совершил заплывы на длинные дистанции во всех океанах мира.

То, что происходит в Арктике, в будущем определит судьбу нашей планеты и всех, кто на ней проживает. Если температуры продолжат расти, льды будут таять, а уровни морей — расти.



Как ранее сообщал портал "Коментарии", названы болезни, которые можно излечить плаванием. Неврозы — людям, у которых есть проблемы с нервной системой, необходимо регулярно посещать бассейн, потому что вода снимает стресс, напряжение, усталость. Горизонтальное положение тела, давление воды и ритмичные движения благоприятно влияют на кровообращение. Также плавание способствует хорошему и крепкому сну. Болезни суставов (остеохондроз, артрит, артроз) — при погружении в воду нагрузка на суставы в разы снижается, поэтому человек чувствует облегчение, у него расслабляются мышцы, снижается болевой синдром и активизируется отток лимфы. Плавание, при таких заболеваниях, как остеохондроз, артрит и артроз, является самым оптимальным видом спорта. Бронхит и бронхиальная астма.

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