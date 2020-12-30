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«Британский» штамм COVID-19 обнаружен в Чили

В Чили выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса, об обнаружении которого заявили в Великобритании в середине декабря. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщила замминистра здравоохранения республики Паула Даса

сегодня, 00:25
Автор:

Ольга Чародий

В Чили выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса. Заражение новым штаммом COVID-19 произошло в Великобритании.

«Британский» штамм COVID-19 обнаружен в Чили

Фото: Global Look Press

Об этом сообщила замминистра здравоохранения Чили Паула Даса, передает пресс-служба ведомства.

Анализ соответствует штамму, обнаруженному в Великобритании. Были приняты все меры предосторожности, и человек уже был госпитализирован.

Первым пациентом с мутировавшим коронавируса оказалась чилийка, которая вернулась в страну после посещения Лондона. Она около недели гостила у родственников.

Тест на коронавирус ей сделали в аэропорту Сантьяго, после этого она отправилась в город Темуко. Теперь Минздрав пытается связаться со всеми пассажирами рейса, которым летела женщина.

Позже правительство Чили приняло решение о введении 10-дневного карантина для всех въезжающих в страну. Такие меры вступают в силу с 31 декабря.

  Напомним, по мнению экспертов, стоит увлажнять воздух на уровне выше 40 процентов, но не выше 60 в зимний период. Ученые утверждают, что при создании таких условий, вирус может погибнуть, а слизистая оболочка органов дыхания человека будет работать лучше, нежели при сухом воздухе.  Исследователь Аджит Ахлават, а также его коллеги продемонстрировали, что вероятность передачи коронавирусной инфекции во влажном помещении гораздо ниже, чем в помещении с сухим воздухом. Эксперты связывают это с тем, что вирусные частицы при небольшой увлажненности остаются в воздухе и могут дольше сохранять способность к заражению. Во влажном воздухе липидная оболочка коронавирусной инфекции подвергается разрушению быстрее. 


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Источник: https://twitter.com/ministeriosalud/status/1343957808631468032
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