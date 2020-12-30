«Британский» штамм COVID-19 обнаружен в Чили

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Ольга Чародий
В Чили выявили первый случай заражения новым штаммом
коронавируса. Заражение новым штаммом COVID-19 произошло в Великобритании.
Фото: Global Look Press
Об этом сообщила замминистра здравоохранения Чили Паула Даса,
передает пресс-служба ведомства.
Анализ соответствует штамму, обнаруженному в Великобритании.
Были приняты все меры предосторожности, и человек уже был госпитализирован.
Первым пациентом с мутировавшим коронавируса оказалась
чилийка, которая вернулась в страну после посещения Лондона. Она около недели
гостила у родственников.
Тест на коронавирус ей сделали в аэропорту Сантьяго, после
этого она отправилась в город Темуко. Теперь Минздрав пытается связаться со
всеми пассажирами рейса, которым летела женщина.
Позже правительство Чили приняло решение о введении
10-дневного карантина для всех въезжающих в страну. Такие меры вступают в силу
с 31 декабря.
Напомним, по мнению экспертов, стоит увлажнять воздух на уровне выше 40 процентов, но не выше 60 в зимний период. Ученые утверждают, что при создании таких условий, вирус может погибнуть, а слизистая оболочка органов дыхания человека будет работать лучше, нежели при сухом воздухе. Исследователь Аджит Ахлават, а также его коллеги продемонстрировали, что вероятность передачи коронавирусной инфекции во влажном помещении гораздо ниже, чем в помещении с сухим воздухом. Эксперты связывают это с тем, что вирусные частицы при небольшой увлажненности остаются в воздухе и могут дольше сохранять способность к заражению. Во влажном воздухе липидная оболочка коронавирусной инфекции подвергается разрушению быстрее.
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