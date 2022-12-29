Будет не до сотрудничества с Россией: Израиль повысил готовность к нападению на Иран

Израиль повысил свою готовность к нападению на Иран. Израиль может нанести серию массированных уларов по Ирану, чтобы полностью уничтожить ядерные объекты, которые могут нести угрозу всему миру. Израиль пока не называет дату такого наступления, но предупреждает, что оно может произойти в ближайшие 2-3 года. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил министр обороны Израиля Бени Ганц, пишет "Bloomberg".

Самолеты. Фото: из открытых источников

"Вы можете через два-три года пересечь небо на востоке и принять участие в атаке на ядерные объекты в Иране, к которой мы готовимся, при этом значительно повышая готовность в последние годы", — отметил Ганц, выступая на церемонии вручения дипломов ВВС.

Израиль все больше обеспокоен тем, что растущая зависимость России от военного потенциала Ирана в Украине может побудить Тегеран взамен обратиться за помощью к России для реализации своей ядерной программы. Израиль отвергает утверждения Ирана о том, что ядерная программа преследует мирные цели, и заявил, что предпримет любые шаги, необходимые для предотвращения приобретения Ираном бомбы.



При этом в Израиле не верят заявлениям официального Тегерана о том, что ядерная программа носит исключительно мирные цели и не несет в себе опасности.

Читайте также на портале "Комментарии" — иранский фактор продолжает проявлять себя в войне России против Украины. Так, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью The New York Times заявил, что РФ купила у Ирана 1700 дронов-камикадзе Shahed-136 и получает их траншами. А вот поставлять Кремлю баллистические ракеты иранские власти пока якобы не спешат. В свою очередь, разведка Израиля предупреждает, что Иран тайно хочет расширить поставки современного оружия России, расширить проект по обогащению урана и усилить атаки разными способами на дружеские Израилю мусульманские страны в регионе. Эксперты проанализировали специально для издания "Комментарии" ирано-российское сближение и способы ему противодействовать.





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