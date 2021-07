Бывшего кардинала Ватикана впервые обвинили в изнасиловании подростка

В Америке время от времени вспыхивают скандалы касательно священнослужителей. Как стало известно недавно бывшего кардинала Теодора МакКаррика, который был лишен сана за сексуальное насилие, обвинили в изнасиловании подростка во время свадебного приема в Массачусетсе в 1974 году. Об этом со ссылкой на The Boston Globe сообщает The Associated Press.

Теодор МакКаррик (фото из открытых источников)

МакКаррик стал первым кардиналом в США, которому когда-либо предъявляли уголовное обвинение в сексуальном преступлении против несовершеннолетнего.

Истец утверждает, что насилие началось, когда он был маленьким мальчиком. Мужчина указал, что во время свадебного приема его брата в колледже Уэллсли в июне 1974 года, когда пострадавшему было 16 лет, МакКаррик выразил желание поговорить с парнем наедине якобы из-за жалобы отца на то, что сын "бесчинствует и не ходит в церковь".

По словам истца, МакКаррик изнасиловал его в гардеробной, после чего попросил прочитать "Отче наш" и "Радуйся, Мария". Позже, утверждает он, сексуальное насилие неоднократно повторялось.

Напомним, 47-летнего жителя Львова, бывшего руководителя не зарегистрированной молодежной христианской организации, подозревают в растлении и изнасиловании несовершеннолетних девочек. По данным источника, обвиняемым является Роман Московченко, который ранее руководил христианским сообществом "Дети Христа". Против него уже открыто 11 уголовных производств, которые насчитывают 147 эпизодов половых преступлений, которые мужчина совершал с 2005 года. Сообщается, что потерпевшими было шесть девочек в возрасте от 11 до 14 лет.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!