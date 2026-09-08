Бывший генеральный прокурор Грузии Отар Парцхаладзе-Романов объявил о создании в России так называемого добровольческого интернационального подразделения "Георгиевский", планирующего участвовать в войне против Украины. Возглавить формирование экс-чиновник намерен лично.

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Находящийся под санкциями США, Великобритании и Украины Парцхаладзе-Романов заявил, что решение присоединиться к российским силам принял добровольно. Название нового подразделения он связал с Георгиевским трактатом в 1783 году. После его заключения грузинское царство Картли-Кахети перешло под протекторат Российской империи.

Отар Парцхаладзе непродолжительное время возглавлял Генеральную прокуратуру Грузии с ноября по декабрь 2013 года. Впоследствии его имя оказалось в центре международного санкционного скандала.

В 2023 году Соединенные Штаты ввели против бывшего генпрокурора санкции, обвинив его в содействии распространению российского влияния в Грузии. По информации СМИ, экс-чиновник проживает в Москве и имеет связи с представителями российской политической элиты. Также сообщалось о сохранении им контактов с представителями грузинской власти партии "Грузинская мечта".

После решения Вашингтона тогдашняя президент Грузии Саломе Зурабишвили лишила Парцхаладзе грузинского гражданства. Впоследствии он сменил фамилию на Парцхаладзе-Романов.

В 2024 году санкции против него ввела и Украина. Теперь бывший высокопоставленный грузинский чиновник заявил о непосредственном присоединении к российской стороне в войне и формировании собственного подразделения для участия в боевых действиях против Украины.

Портал "Комментарии" уже писал, что последние переговорные сигналы между США и Россией пока не дают оснований ожидать скорого завершения войны. Москва, напротив, пытается использовать стремление президента США Дональда Трампа к договоренности, переводя разговор с российской агрессии на возможные экономические выгоды. Об этом заявил украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.