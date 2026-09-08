Колишній генеральний прокурор Грузії Отар Парцхаладзе-Романов оголосив про створення в Росії так званого добровольчого інтернаціонального підрозділу "Георгіївський", який планує брати участь у війні проти України. Очолити формування експосадовець має намір особисто.

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Парцхаладзе-Романов, який перебуває під санкціями США, Великої Британії та України, заявив, що рішення приєднатися до російських сил ухвалив добровільно. Назву нового підрозділу він пов'язав із Георгіївським трактатом 1783 року. Після його укладення грузинське царство Картлі-Кахеті перейшло під протекторат Російської імперії.

Отар Парцхаладзе нетривалий час очолював Генеральну прокуратуру Грузії — з листопада до грудня 2013 року. Згодом його ім'я опинилося в центрі міжнародного санкційного скандалу.

У 2023 році Сполучені Штати запровадили проти колишнього генпрокурора санкції, звинувативши його у сприянні поширенню російського впливу в Грузії. За інформацією ЗМІ, експосадовець мешкає в Москві та має зв'язки з представниками російської політичної еліти. Також повідомлялося про збереження ним контактів із представниками грузинської владної партії "Грузинська мрія".

Після рішення Вашингтона тодішня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі позбавила Парцхаладзе грузинського громадянства. Згодом він змінив прізвище на Парцхаладзе-Романов.

У 2024 році санкції проти нього запровадила й Україна. Тепер колишній високопоставлений грузинський чиновник заявив про безпосереднє приєднання до російської сторони у війні та формування власного підрозділу для участі у бойових діях проти України.

Портал "Коментарі" вже писав, що останні переговорні сигнали між США та Росією поки не дають підстав очікувати швидкого завершення війни. Москва, навпаки, намагається використати прагнення президента США Дональда Трампа до домовленості, переводячи розмову з російської агресії на можливі економічні вигоди. Про це заявив український дипломат і політик Роман Безсмертний.