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Что действительно пугает Европу и НАТО: рассказал политолог

Эксперт говорит, что зарубежные политики опасаются применения ядерного оружия со стороны России

сегодня, 14:30
Автор:

Козлова Альбіна
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На брифинге в понедельник, 10 января, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что только Украина и союзники НАТО будут решать, будет ли наша страна вступать в НАТО. Также он добавил, что Альянс привержен решению, принятому на Бухарестском саммите в 2008 году.

Что действительно пугает Европу и НАТО: рассказал политолог

В Європе проходят переговоры России и НАТО, фото из открытых источников

Политолог Ростислав Балабан в эфире телеканала "Рада" озвучил прогнозы на рабочую неделю, в течение которой должны состояться переговоры между Россией и Западом по вопросам безопасности в Европе.

Эксперт положительно настроен на счет переговоров между странами, однако отмечает, что за неделю ничего не будет решено. Сейчас международные отношения все еще очень напряжены.

"Россию очень раздражает, что Украина проявляет любую субъектность. В российском информационном пространстве есть тезис "наше государство". Когда они объясняют, что такое "наше государство", то имеют в виду и Казахстан, и Украину, и другие бывшие республики Советского союза", – отметил политолог.

Также он подчеркнул, что НАТО и Европу интересует, сможет ли Россия использовать ядерное оружие или какое-нибудь сверхтяжелое.

"Запад напуган возможностью использования ядерного оружия или другого сверхтяжелого, а если этого не произойдет, то все хорошо. Ни одна из стран не будет оказывать какую-либо сверхмощную военную поддержку Украине, потому что это рассматривается как стимулирование агрессии РФ. Порционная помощь будет, это тоже хорошо, конечно. Но нужно налаживать производство вооружения в  стране", — пояснил эксперт.

Как сообщал портал "Комментарии", известно, в чем Запад уступает России и Китаю и какую технику РФ стянула к границам Украины. Какова может быть новая война между государствами и какую технику разработали противники Запада рассказала Мишель Флурной. Чиновница работала в Пентагоне много лет.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=quALOLFVoDE&t=66s
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