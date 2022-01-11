Что действительно пугает Европу и НАТО: рассказал политолог

Рубрики
МЕНЮ
Козлова Альбіна
На брифинге в понедельник, 10 января, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что только Украина и союзники НАТО будут решать, будет ли наша страна вступать в НАТО. Также он добавил, что Альянс привержен решению, принятому на Бухарестском саммите в 2008 году.
В Європе проходят переговоры России и НАТО, фото из открытых источников
Политолог Ростислав Балабан в эфире телеканала "Рада" озвучил прогнозы на рабочую неделю, в течение которой должны состояться переговоры между Россией и Западом по вопросам безопасности в Европе.
Эксперт положительно настроен на счет переговоров между странами, однако отмечает, что за неделю ничего не будет решено. Сейчас международные отношения все еще очень напряжены.
Также он подчеркнул, что НАТО и Европу интересует, сможет ли Россия использовать ядерное оружие или какое-нибудь сверхтяжелое.
Как сообщал портал "Комментарии", известно, в чем Запад уступает России и Китаю и какую технику РФ стянула к границам Украины. Какова может быть новая война между государствами и какую технику разработали противники Запада рассказала Мишель Флурной. Чиновница работала в Пентагоне много лет.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости