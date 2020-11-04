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Дания убьет 1,5 млн норок из-за мутации COVID-19 на фермах

Компенсация в размере около 175 датских крон (чуть меньше 25 евро) выплачивается за каждое животное, независимо от того, заражено ли оно было

сегодня, 20:20
Автор:

Татьяна Лозовенко

Дания начала кампанию по забою около 1,5 млн норок из-за эпидемии Covid-19 на многих фермах. Об этом сообщает Le Figaro.

Дания убьет 1,5 млн норок из-за мутации COVID-19 на фермах

Фото: Норка. Wildfauna

Скандинавия, ведущий мировой экспортер шкур норки для мехового рынка, с июня сталкивается со случаями заражения коронавирусом на фермах. В общей сложности животные на 150 фермах будут убиты в ходе операции, которая продлится несколько месяцев. По данным датской прессы, это более полутора миллионов зверей.

Компенсация в размере около 175 датских крон (чуть меньше 25 евро) выплачивается за каждое животное, независимо от того, заражено ли оно было.

Как сообщает ветеринарное ведомство Fodevarestyrelsen, которое мобилизует 200 человек для кампании, случаи заболевания уже были зарегистрированы почти на 60 фермах. Le Figaro пишет, что в июле правительство Дании обязало заводчиков носить средства защиты из-за неподтвержденных случаев передачи вируса от животного к человеку в Нидерландах.

Ранее “Комментарии” сообщали, что в Нидерландах из-за вспышки коронавируса норок на фермах отравляют газом, затем убитых животных уничтожают, а помещение ферм дезинфицируют.



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