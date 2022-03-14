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Дипломы российских вузов не будут признаваться в мире: кто еще ввел санкции против агрессора

Санкции против страны-агрессора продолжают вводить компании и государства

сегодня, 12:01
Автор:

Козлова Альбіна
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По состоянию на 14 марта, еще несколько компаний и одна страна объявили о санкциях против России. Об этом сообщают в Министерстве цифровой трансформации.

Дипломы российских вузов не будут признаваться в мире: кто еще ввел санкции против агрессора

Фото иллюстративное / Pixabay

Компания ASUS заявила о том, что прекращает работу в России и присоединяется к цифровой блокаде агрессора. Среди компаний к блокаде России присоединилась японская компания Ricoh, производитель принтеров, фотоаппаратов. Крупная корпорация по изготовлению транспортных средств Toyota также остановила производство и поставку автомобилей в страну-агрессор.

Для жителей России теперь заблокировали доступ к PS Store, Xbox, а также часть разработчиков закрыла возможность россиянам покупать их игры в Steam и Epic Games. Прекратила работу в стране-агрессоре и Paysend, выполнявшей международные денежные переводы. В этой стране перестала работать популярная среди молодежи социальная сеть Instagram.

Известно, что Багамские острова, которые использовались в качестве оффшорных зон, присоединились к санкциям против России и Беларуси. Дипломы, изданные российскими университетами, больше не признаются в мире. Поскольку международные организации изъяли аккредитацию в вузах России. Среди них: AACSB (Ассоциация по развитию университетских бизнес-школ), Business Graduates Association (Ассоциация выпускников бизнес-школ), AMBA (Ассоциация MBA программ), EFMD (Глобальная сеть бизнес-школ, компаний и ассоциаций, занимающихся развитием менеджмента) .

Как сообщал портал, эксперты рассказывали, правильно ли западные страны поддерживают Украину и как будут влиять санкции против России на ее экономику.



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Источник: https://t.me/mintsyfra
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