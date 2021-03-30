logo
Русский Українська

BTC/USD

57297.78

ETH/USD

1795.50

LTC/USD

191.36

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.10

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Остальной мир Движение в Суэцком канале восстановилось
commentss НОВОСТИ Все новости

Движение в Суэцком канале восстановилось

Навигация возобновилась после успешного снятия с мели контейнеровоза

сегодня, 06:50
Автор:

Ольга Чародий

Контейнеровоз Ever Given удалось эвакуировать из узкой части канала. Навигация судов в канале возобновилась  после снятия с мели контейнеровоза Ever Given, заблокировавшего движение кораблей на неделю.   На данный момент  судно находится в Большом Горьком озере.

Движение в Суэцком канале восстановилось

Контейнеровоз (фото из открытых источников)

О восстановлении трафика судов  сообщил  советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаба Мамиша.

"Навигация началась, караваны, находящиеся внутри канала, начали буксировать при помощи лоцманов, чтобы мы начали освобождать Суэцкий канал от ожидающих в нём судов", — говорится в сообщении. 

В Большом Горьком озере контейнеровоз проверят эксперты и дадут заключение   сможет ли он продолжить плавание.

Напомним, 11 марта, в водах Черного моря у берегов Румынии произошла кораблекрушение — пошел на дно сухогруз "Volgo Balt 179". Сообщается, что судно было зарегистрированным в России, однако вся команда экипажа имеет украинское гражданство. Первыми информацию о кораблекрушении сообщили представители Grup Servicii Petroliere, организации, которая занимается спасательной операцией. Сообщение об аварии спасатели получили в 04:40. Трагедия произошла на расстоянии в более 70 миль от морского порта Констанца. Именно в этот населенный пункт обещают доставить уцелевших членов экипажа сухогруза. Всего на судне находилось 13 человек, среди которых одна женщина.

Десяти членам экипажа удалось помочь сразу, сейчас они находятся в медицинском отсеке спасательного корабля GSP Falcon. Два человека, к сожалению, погибли, поиски еще одного члена команды ведутся до сих пор. По предварительным сообщениям румынских и российских СМИ, затонувший "Volgo Balt 179" направлялся в Румынию из Ростова-на-Дону, идя под флагом Коморских островов.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ