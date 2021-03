Движение в Суэцком канале восстановилось

Контейнеровоз Ever Given удалось эвакуировать из узкой части канала. Навигация судов в канале возобновилась после снятия с мели контейнеровоза Ever Given, заблокировавшего движение кораблей на неделю. На данный момент судно находится в Большом Горьком озере.

Контейнеровоз (фото из открытых источников)

О восстановлении трафика судов сообщил советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаба Мамиша.

"Навигация началась, караваны, находящиеся внутри канала, начали буксировать при помощи лоцманов, чтобы мы начали освобождать Суэцкий канал от ожидающих в нём судов", — говорится в сообщении.

В Большом Горьком озере контейнеровоз проверят эксперты и дадут заключение сможет ли он продолжить плавание.

Напомним, 11 марта, в водах Черного моря у берегов Румынии произошла кораблекрушение — пошел на дно сухогруз "Volgo Balt 179". Сообщается, что судно было зарегистрированным в России, однако вся команда экипажа имеет украинское гражданство. Первыми информацию о кораблекрушении сообщили представители Grup Servicii Petroliere, организации, которая занимается спасательной операцией. Сообщение об аварии спасатели получили в 04:40. Трагедия произошла на расстоянии в более 70 миль от морского порта Констанца. Именно в этот населенный пункт обещают доставить уцелевших членов экипажа сухогруза. Всего на судне находилось 13 человек, среди которых одна женщина.

Десяти членам экипажа удалось помочь сразу, сейчас они находятся в медицинском отсеке спасательного корабля GSP Falcon. Два человека, к сожалению, погибли, поиски еще одного члена команды ведутся до сих пор. По предварительным сообщениям румынских и российских СМИ, затонувший "Volgo Balt 179" направлялся в Румынию из Ростова-на-Дону, идя под флагом Коморских островов.



