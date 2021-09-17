Эксперт: австралийский и американский лидеры поступили цинично, но и справедливо, в Париже не могут прийти в себя

Австралия расторгла контракт о закупке дизельных субмарин у французской компании Naval Group общей стоимостью 43 миллиарда долларов. Вместо этого Канберра построит атомные субмарины в партнерстве с Вашингтоном. Париж назвал соглашение Австралии и США непредсказуемым "ударом в спину" в стиле Дональда Трампа. Как информирует издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет политический обозреватель, блогер Александр Юсупов.

Джо Байден Фото: из открытых источников

Он отмечает, как бы там ни было, но практически не отличается такое поведение Австралии и США от действий Франции и Германии, в декабре 2020-го, которые пролоббировали подписание инвестиционного соглашения между ЕС и Китаем несмотря на попытки Джо Байдена провести консультации и выработать общую позицию. Что же касается Австралии, которая находится под китайскими санкциями, то очевидно для нее соглашение с США гораздо выгоднее, ведь оно дает возможность стать седьмой страной на планете, в которой есть субмарины с ядерными реакторами, и сблизиться с Вашингтоном для сдерживания все более агрессивного Пекина. Как вывод, австралийский и американский лидеры поступили очень цинично, но и справедливо.

Александр Юсупов отмечает, в целом весь этот эпизод ведет к еще более глобальному вопросу – о месте ЕС в мировой геополитике.

"Будут ли Париж, Берлин и другие стремительно увеличивать свою роль в геополитике, включая совместное с Вашингтоном противодействие Пекину и Москве? Или европейские столицы продолжат по большому счету следовать своим экономическим интересам, полагаясь при этом на США в вопросе обеспечения безопасности? Очевидно второй вариант не устраивал администрацию Трампа, не устраивает он и администрацию Байдена, и не должно это устраивать саму Европу, ибо защита международного права, демократии и стабильности является общим интересом. В Пекина, Москвы, Тегерана и многих других цели противоположны", – отметил Юсупов.

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