Эрдоган озвучил свое предложение Зеленскому по встрече с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что действительно во время переговоров с главой украинского государства Владимиром Зеленским во Львове предложил организовать и провести в Турции встречу с президентом России Владимиром Путиным. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российской пропагандисткой информагенство РИА Новости, со ссылкой на заявление Эрдогана журналистам в самолете после возвращения из Украины.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: ОП

Президент Турции отметил, что с Зеленским он детально обсудил все моменты, касающиеся двухсторонних отношений Турции и Украины. при этом Эрдоган подчеркнул, что официальная Анкара стояла и стоит на том, что территориальная целостность Украины должна быть восстановлена, а суверенитет Украины не может быть оспорен. Турецкий лидер уточнил, что такую же позицию он озвучил президенту России Путину во время визита в Сочи.

Также, по словам Эрдогана, он напомнил украинскому лидеру, что Турция может стать площадкой для встречи двух президентов.

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что он хочет, как можно скорее, провести переговоры с Путиным, на которых обсудить конкретные меры по недопустимости катастрофы на Запорожской АЭС. Уже в присутствии генсека ООН Антониу Гутерреша обсуждались шаги для облегчения экспорта украинского зерна.

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