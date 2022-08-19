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Эрдоган озвучил свое предложение Зеленскому по встрече с Путиным

Эрдоган действительно готов помочь с организацией встречи Путина и Зеленского

сегодня, 15:02
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что действительно во время переговоров с главой украинского государства Владимиром Зеленским во Львове предложил организовать и провести в Турции встречу с президентом России Владимиром Путиным. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российской пропагандисткой информагенство РИА Новости, со ссылкой на заявление Эрдогана журналистам в самолете после возвращения из Украины.

Эрдоган озвучил свое предложение Зеленскому по встрече с Путиным

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: ОП

Президент Турции отметил, что с Зеленским он детально обсудил все моменты, касающиеся двухсторонних отношений Турции и Украины. при этом Эрдоган подчеркнул, что официальная Анкара стояла и стоит на том, что территориальная целостность Украины должна быть восстановлена, а суверенитет Украины не может быть оспорен. Турецкий лидер уточнил, что такую же позицию он озвучил президенту России Путину во время визита в Сочи.

Также, по словам Эрдогана, он напомнил украинскому лидеру, что Турция может стать площадкой для встречи двух президентов. 

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что он хочет, как можно скорее, провести переговоры с Путиным, на которых обсудить конкретные меры по недопустимости катастрофы на Запорожской АЭС. Уже в присутствии генсека ООН Антониу Гутерреша обсуждались шаги для облегчения экспорта украинского зерна.

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Также издание "Комментарии" сообщало — итоги переговоров Зеленского, Эрдогана и Гутерриша: о чем договорились – что могло остаться за кулисами.




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Источник: https://ria.ru/20220819/vstrecha-1810697181.html
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