Финляндия дала жесткий ответ на требования Кремля не расширять НАТО

Президент Финляндии Саули Нийнисте и премьер-министр Санна Марин жестко отреагировали на ультимативное требование России не расширять Североатлантический Альянс за счет присоединения Финляндии и Швеции. Позже это требование коснулось Украины и Грузии. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Радио Свобода.

Флаг Финляндии. Фото: из открытых источников

Руководство Финляндии заявило, что финны сами будут решать, когда им делать заявку в НАТО о присоединении к этому военно-политическому союзу. Президент Финляндии заявил, что только финские народ сам решает к кому ему присоединяться.

В свою очередь глава правительства отметила, что Финляндия уже усвоила уроки истории и больше не допустит, чтобы кто-то решал за финнов их судьбу. Поэтому Финляндия никому не готова уступать право выбора.

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