Финляндия на три недели объявила локдаун

В Финляндии с 8 марта в большинстве регионов страны начался локдаун, который продлится до 28 марта.Об этом сообщает Yle.

Финляндия (фото из открытых источников)

Старшеклассников и учащихся гимназий и профучилищ перевели на удаленное обучение на три недели.

Парламент утвердил законопроект, в соответствии с которым с сегодняшнего дня на три недели закрываются рестораны в 15 регионах, то есть по всей стране, кроме Северного Саво, Северной Карелии, Кайнуу и Центральной Похьянмаа.

Рестораны имеют право продавать еду на вынос.

Комендантский час вводится не будет. Заведения, оказывающие базовые услуги, такие как магазины, банки или парикмахерские, не закроются.

Правительство заверяет, что через три недели локдауна старшеклассники и учащиеся гимназий и профучилищ вернутся в свои учебные заведения, а рестораны снова откроются с некоторыми ограничениями.

Напомним, начиная с сегодняшнего дня, 25 января, в Украине смягчили карантинные меры. О том, могут ли ввести еще один локдаун в стране весной, и от чего это зависит, в эфире телеканала Украина 24 рассказал глава МОЗ Максим Степанов. Так, по его словам, после окончания жесткого карантина некоторое время нужно будет наблюдать за тем, как изменится ситуация с заболеваемостью по регионам. Затем можно переходить к адаптивному карантину. То есть, произойдет послабление ограничений. Однако некоторые все же продолжат действовать.

Также Степанов рассказал, оправдали ли себя ограничения во время январского локдауна, от которых украинцы, мягко говоря, были в шоке. Речь идет о запрете продажи некоторых товаров, которые лежали на полках супермаркета, закрытые ограничительной лентой. На это глава МОЗ ответил, что ни одно ограничение не было введено зря. Это было сделано с той целью, что в магазинах будет находиться меньшее количество покупателей.

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