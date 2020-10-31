Фото недели: обнаженная жительница Варшавы протестует против запрета абортов (ФОТО, 18+)

Вторую неделю продолжается акция протестов в Польше против запрета абортов. Как сообщает "Новое время", участники акций по-разному проявляют свое несогласие с инициативой власти.

Одна из участниц в центре Варшавы забралась на автомобиль, разделась до пояса и с дымовой шашкой отставила свою позицию. Вокруг девушки видно очень много людей. Фото сделано в пятницу, 31 октября.

Согласно официальной статистике, ежегодно в Польше проводится около 1000 операций по прерыванию беременности. Хотя правозащитники полагают, что реальное число абортов, которые делаются подпольно или в других странах, может достигать 120 тыс. А каждый подпольный аборт сопряжен с серьезным риском для здоровья женщины, подчеркивают специалисты.





Как ранее сообщали "Комментарии", Польша переходит к практически полному запрету абортов.

В стране и раньше были одни из самых жестоких норм касательно абортов в Европе. Теперь аборты будут разрешать только в случаях изнасилования, инцеста или когда жизнь матери находится в опасности.

Правительство Польши уже несколько месяцев предпринимает шаги по дальнейшему ограничению абортов, что вызывает тревогу среди активистов движения "За права женщин" и правозащитников.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!