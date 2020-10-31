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Фото недели: обнаженная жительница Варшавы протестует против запрета абортов (ФОТО, 18+)

Акции протеста продолжаются уже более недели

сегодня, 10:59
Автор:

Владимир Лавский

Вторую неделю продолжается акция протестов в Польше против запрета абортов. Как сообщает "Новое время", участники акций по-разному проявляют свое несогласие с инициативой власти.

Фото недели: обнаженная жительница Варшавы протестует против запрета абортов (ФОТО, 18+)

Одна из участниц в центре Варшавы забралась на автомобиль, разделась до пояса и с дымовой шашкой отставила свою позицию. Вокруг девушки видно очень много людей. Фото сделано в пятницу, 31 октября. 

Согласно официальной статистике, ежегодно в Польше проводится около 1000 операций по прерыванию беременности. Хотя правозащитники полагают, что реальное число абортов, которые делаются подпольно или в других странах, может достигать 120 тыс. А каждый подпольный аборт сопряжен с серьезным риском для здоровья женщины, подчеркивают специалисты.


Как ранее сообщали "Комментарии", Польша переходит к практически полному запрету абортов.

В стране и раньше были одни из самых жестоких норм касательно абортов в Европе. Теперь аборты будут разрешать только в случаях изнасилования, инцеста или когда жизнь матери находится в опасности.

Правительство Польши уже несколько месяцев предпринимает шаги по дальнейшему ограничению абортов, что вызывает тревогу среди активистов движения "За права женщин" и правозащитников.


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