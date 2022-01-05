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Газовые протесты в Казахстане переросли в столкновение с полицией

3 января на улицы города вышли сотни местных жителей

сегодня, 00:52
Автор:

Ольга Чародий
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В Казахстане третий день протестуют из-за повышения цен на сжиженный газ. Стихийные протесты переросли в столкновение с полицией. Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters. Протесты в Казахстане начались несколько дней назад в городе нефтяников Жанаозене, рядом с Каспийским морем, после резкого повышения стоимости сжиженного газа, которым в регионе заправляют большинство автомобилей.

Газовые протесты в Казахстане переросли в столкновение с полицией

Казахстан - фото из открытых источников

3 января на улицы города вышли сотни местных жителей. Ночь они провели на городской площади, там собралось более тысячи человек. Также на главной площади провели ночь сотни протестующих в городе Актау. Участники протеста были поддержаны в нескольких городах страны. Задержаны, по предварительным данным, около 100 человек. В Алматы сообщалось о задержании около 20 человек. В городе была перекрыта центральная площадь — туда не пускали пешеходов и автотранспорт, выставлен полицейская граница, сообщалось о перебоях в работе интернета.

Четвертого января в Актобе, на северо-западе Казахстана, водители автомобилей, протестуя против повышения цен на топливо, прорвали полицейскую границу и прошли к зданию городского акимата. Протестующие потребовали снижения цен на автомобильный газ со 120 до 50 тенге. Раздаются также и лозунги с требованием покинуть политику бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Жители столицы Казахстана Нур-Султан колонной прошли по городу. Они выкрикивали лозунг "Старик, иди!" с призывом к Назарбаеву уйти из политики.

Напомним, тысячи протестующих в Нидерландах прошли в воскресенье, 2 января, по улицам Амстердама в знак протеста против мер правительства по предотвращению коронавируса, игнорируя запрет власти на демонстрации




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Источник: https://www.reuters.com/markets/commodities/protests-erupt-kazakhstan-after-fuel-price-rise-2022-01-04/
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