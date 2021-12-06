Где в мире напиваются чаще всего: результаты исследования

Согласно исследованиям Global Drug Survey, опрошенные 32 022 жителя 22 стран рассказали, как часто они напивались в течение года. По результатам исследования выбрано топ-10 стран, где употребляют алкоголь больше всего. Данные исследования были собраны с декабря 2020 года по март 2021 года. Об этом пишет The Guardian.

В каких странах пьют больше всего, фото из открытых источников

Глобальный опрос по наркотикам проводится ежегодно. В топ-10 попали: Австралия, Дания, Финляндия, США, Великобритания, Канада, Ирландия, Франция, Швеция, Нидерланды. Жители этих стран, принявших участие в опросе, назвали наибольшее количество случаев, когда они напились.

Респонденты из Австралии сообщили, что напиваются в среднем 26 раз в год или примерно дважды в месяц. В Дании и Финляндии в среднем напиваются 23 раза в год, что почти вдвое выше, чем в среднем по всему миру (14,6 раза в год). По среднему количеству дней, когда употребляли люди алкоголь, первое место занимает Франция. За год французы выпивают алкогольные напитки на протяжении 132 дней. На втором месте – Новая Зеландия – 122 дня в год, на третьем – Нидерланды (112 дней в году). В среднем респонденты из США пили 83 дня в год, примерно два раза в неделю. Это немного меньше, чем в среднем по всему миру – 101 день в году. По данным исследования, в период с 2019 по 2020 год респонденты в большинстве стран напивались примерно на 30% больше.



В опросе количество мужчин составило 62% выборки, а женщин – 34%. Более 60% опрошенных было в возрасте до 34 лет. Согласно отчету данные были собраны исключительно от анонимных онлайн-пользователей.

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