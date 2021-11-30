Генеральный директор Moderna: вакцины против нового штамма будут менее эффективны

Генеральный директор Drugmaker Moderna Стефан Бансел во вторник, 30 ноября, вызвал новую тревогу на финансовых рынках после того, как предупредил, что вакцины против COVID-19 вряд ли будут столь эффективны против штамма Omicron, в отличие от Delta. Об этом сообщает Reuters.

Вакцинация - фото с открытых источников

Фьючерсы на нефть упали больше чем на доллар, австралийская валюта упала за год, и Nikkei отказался от прибыли, поскольку комментарии Стефана Бансела вызвали опасения, что неэффективность вакцин может привести к новым заболеваниям и госпитализациям, из-за чего пандемия будет продолжаться и дальше.

"Думаю, не существует мира, где эффективность была бы на таком же уровне, как у нас с Delta. Я думаю, что будет снижение эффективности вакцины. Нам нужно ждать данных. Но все ученые, с которыми я общался, отметили, что все будет не очень хорошо ", — сказал генеральный директор Moderna Бансел в интервью Financial Times.

Moderna не ответила на запрос Reuters прокомментировать интервью о том, когда она ожидает получить данные об эффективности своей вакцины против Omicron, которая, по словам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), несет "очень высокий" риск всплеска заражения.

Ранее Бансел заявил на CNBC, что примерно через две недели должно быть больше ясности по эффективности вакцин против Omicron, и что могут потребоваться месяцы, чтобы начать распространение вакцины, работающей против нового штамма.

ВОЗ и ученые отметили, что это может занять от нескольких дней до нескольких недель, чтобы понять уровень серьезности штамма.

Как сообщали ранее "Комментарии", эксперты из компании Pfizer обещают адаптировать свою вакцину к штамму Omicron.

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