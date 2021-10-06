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Германия будет выплачивать пенсии евреям, выжившим во Второй Мировой войне

В перечень тех, кто будет получать компенсации, включили еще более 6000 человек

сегодня, 09:50
Автор:

Козлова Альбіна

Германия будет выплачивать денежную компенсацию евреям, выжившим во время осады Ленинграда во Второй мировой войне, и еще двум другим группам людей, ранее не получавшим ежемесячных пенсий. Об этом сообщает Associated Press.

Германия будет выплачивать пенсии евреям, выжившим во Второй Мировой войне

Холокост во время Второй мировой войны, фото из открытых источников

Речь идет о 6500 людях, которые на момент войны проживали на территориях Израиля, Северной Америки, бывшего Советского Союза, Западной Европы. Сумма ежемесячных выплат составит 375 евро или 435 долларов США.

"Это был знаковый прорыв. У многих из этих людей есть проблема с тем, как платить аренду за месяц, купить еду или лекарства", — сказал Грег Шнайдер, исполнительный вице-президент Нью-Йоркской конференции о еврейских материальные претензии к Германии.

По разным оценкам историков, более миллиона жителей погибло во время блокады Ленинграда. Люди умирали от голода, обстрелов. Немцы сбрасывали листовки на город с призывами выдавать евреев. Немецкие шпионы создавали беспорядки в голодном городе и обвиняли в этом евреев, чтобы настроить людей против них.

Люди, пережившие Холокост, сейчас уже на пенсии, они не имеют достатка, страдают от многочисленных болезней, имеют психологические травмы из-за преследования нацистами. Некоторые живут изолированным жизнью, потеряв семьи на войне.

По подсчетам, с 1952 года людям, пострадавшим от войны, Германия выплатила около 90 млрд долларов. В текущем году компенсацию получают 260 тысяч человек. Всего на эти цели выделено 625 миллионов долларов. Дополнительно выделено 640 миллионов долларов для приютов и пансионатов, которые предоставляют помощь евреям, пережившим войну, в мире таких насчитывается более 300 учреждений.

Как сообщал портал "Комментарии", в 2021 году исполняется 80 лет со дня расстрела евреев в Бабьем Яру.


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Источник: https://apnews.com/article/business-europe-western-europe-soviet-union-berlin-996afe06f49f2308a151682e27720d0b
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