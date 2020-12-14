kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 14.12.2020

BTC/USD

19174.57

ETH/USD

584.96

LTC/USD

81.48

НБУ 14.12.2020

USD/UAH

28.15

EUR/UAH

34.15

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Остальной мир Главные новости мира к этому часу
commentss НОВОСТИ Все новости

Главные новости мира к этому часу

Мы сделали подборку главных, на наш взгляд, новостей мира за 14 декабря 2020 года

сегодня, 20:46
Автор:

Дмитрий Симоненко

Великобритания:

Главные новости мира к этому часу

Министр здравоохранения Великобритании сообщает, что за последние несколько дней они выявили новый вариант COVID-19, который распространяется быстрее, чем существующий вариант. 

Лондон перейдет на уровень 3 локдауна. Новые меры будут введены после полуночи в среду. 

Израиль:

Премьер-министр Израиля Нетаньяху отправился на карантин после встречи с человеком, у которого был положительный результат на COVID-19. 

Президент Ирана обвинил Израиль в убийстве ученого-ядерщика, "чтобы спровоцировать войну в регионе в последние дни президентства Трампа". 

Турция: 

Президент Турции Эрдоган критикует США и ЕС из-за санкций, связанных с Ближним Востоком, и заявляет, что его страна не будет сдерживаться. 

США: 

Президент Трамп отклонил план по ранней вакцинации от COVID-19 для сотрудников Белого дома. 

Крупнейшая кампания вакцинации в истории США началась, медицинские работники начинают получать вакцину от COVID-19. 

Экспертно-медицинский отчет Dominion Voting Systems заявил, что они пришли к выводу, что система голосования Dominion специально разработана с присущими ей ошибками для создания системного мошенничества и влияния на результаты выборов. 

Судья в Мичигане разрешил сторонам в судебном деле обнародовать результаты судебно-медицинской экспертизы машин Dominion Voting Systems.

Верховный суд штата Висконсин считает, что сотрудники избирательной комиссии ошибались — бюллетени не могут быть подсчитаны. 

В Джорджии 16 выборщиков проголосовали за Байдена, в то время как отдельные 16 избирателей Республиканской партии голосовали за Трампа, заявив, что "борьба на выборах продолжается" 

Мир:

Произошел серьезный сбой: многие сервисы Google были отключены. Youtube и другие сервисы Google, как сообщается, снова в сети после полчаса отключения по всему миру. 

Большой "огненный шар" пронесся по небу у Северного Ледовитого океана в Норвегии. 

Во время полного солнечного затмения произошло землетрясение магнитудой 6,1 в Чили. 

Россия:

Разработчики заявили о 100%-ной эффективности вакцины "Спутник V" против тяжёлых форм COVID-19;

Ранее "Комментарии" писали о том, что стало известно о смерти от коронавируса еще одного российского артиста. Кроме того, порталу стало известно, что глава ВОЗ рассказал об увеличении числа смертей от коронавируса.




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/peach_blossombazi/6404
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ