Главные новости мира к этому часу

Великобритания:

Министр здравоохранения Великобритании сообщает, что за последние несколько дней они выявили новый вариант COVID-19, который распространяется быстрее, чем существующий вариант.

Лондон перейдет на уровень 3 локдауна. Новые меры будут введены после полуночи в среду.



Израиль:



Премьер-министр Израиля Нетаньяху отправился на карантин после встречи с человеком, у которого был положительный результат на COVID-19.

Президент Ирана обвинил Израиль в убийстве ученого-ядерщика, "чтобы спровоцировать войну в регионе в последние дни президентства Трампа".

Турция:

Президент Турции Эрдоган критикует США и ЕС из-за санкций, связанных с Ближним Востоком, и заявляет, что его страна не будет сдерживаться.



США:



Президент Трамп отклонил план по ранней вакцинации от COVID-19 для сотрудников Белого дома.



Крупнейшая кампания вакцинации в истории США началась, медицинские работники начинают получать вакцину от COVID-19.



Экспертно-медицинский отчет Dominion Voting Systems заявил, что они пришли к выводу, что система голосования Dominion специально разработана с присущими ей ошибками для создания системного мошенничества и влияния на результаты выборов.



Судья в Мичигане разрешил сторонам в судебном деле обнародовать результаты судебно-медицинской экспертизы машин Dominion Voting Systems.



Верховный суд штата Висконсин считает, что сотрудники избирательной комиссии ошибались — бюллетени не могут быть подсчитаны.



В Джорджии 16 выборщиков проголосовали за Байдена, в то время как отдельные 16 избирателей Республиканской партии голосовали за Трампа, заявив, что "борьба на выборах продолжается"

Мир:

Произошел серьезный сбой: многие сервисы Google были отключены. Youtube и другие сервисы Google, как сообщается, снова в сети после полчаса отключения по всему миру.



Большой "огненный шар" пронесся по небу у Северного Ледовитого океана в Норвегии.



Во время полного солнечного затмения произошло землетрясение магнитудой 6,1 в Чили.

Россия:

Разработчики заявили о 100%-ной эффективности вакцины "Спутник V" против тяжёлых форм COVID-19;

Ранее "Комментарии" писали о том, что стало известно о смерти от коронавируса еще одного российского артиста. Кроме того, порталу стало известно, что глава ВОЗ рассказал об увеличении числа смертей от коронавируса.











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