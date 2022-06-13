Гонка вооружения в ядерных странах: эксперты говорят о тревожных сигналах

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В ближайшие годы ядерные страны будут наращивать свой потенциал во вооружении. В настоящее время фиксируется напряженность в отношениях между 9 ядерными странами и риск применения ядерного оружия впервые за долгие десятилетия вырос. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на выводы Стокгольмского международного института исследования мира (Sipri).

Пять стран с ядерным оружием – США, россия, Китай, Великобритания и Франция – заявляли в 2021 году, что ядерную войну вести не нужно. Тем не менее, увеличить запасы ядерных боеголовок решили все они.

у Великобритании около 195 ядерных боеголовок, из которых 120 работают, однако точные данные об арсенале засекречены. В прошлом году Франция официально запустила программу по разработке подлодки с ядерной баллистической ракетой третьего поколения (SSBN). Расширением ядерных потенциалов занимаются также Индия и Пакистан, работающие над новыми типами систем для запуска ядерных боеголовок. Исследователи говорят, что ядерное оружие также есть

у Израиля.

По состоянию на июнь 2022 года

"Все государства с ядерным оружием наращивают или модернизируют свои арсеналы, и большинство из них обостряют ядерную риторику и роль ядерного оружия в их военных стратегиях. Это очень тревожная тенденция", – сказал доктор Вилфред Ван, директор программы оружия массового поражения Sipri, в аналитическом центре.

По данным института, у россии самый большой в мире ядерный арсенал с общей сложностью 5977 боеголовок, что на 550 больше, чем в США. Китай владеет более 300 новыми ракетными шахтами. Глобальное количество ядерных боеголовок уменьшилось с 13080 в январе 2021 года до 12705 в январе 2022 года. По их оценкам, 3 732 боеголовки были развернуты вместе с ракетами и самолетами, а около 2 000 – почти все принадлежали россии или США – хранились в состоянии высокой готовности.

По мнению Ганса Кристенсена, старшего научного сотрудника программы Sipri по оружию массового уничтожения и директора проекта ядерной информации в Федерации американских ученых (FAS), есть четкие признаки того, что тенденции к сокращению арсеналов ядерного оружия, господствовавших после окончания холодной войны, уже не актуальны, началась новая гонка вооружений

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