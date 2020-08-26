Гроб и зомби с бензопилами: способ снятия стресса от коронавируса

В Японии зомби лечат людей от стресса на фоне распространения COVID-19. О таком альтернативном методе лечениz расшатавшихся нервов сообщает Reuters.

Японская театральная труппа в Токио придумала альтернативный способ снятия стресса и возможности отвлечься от пандемии коронавируса. Желающим предлагают провести 15 минут в прозрачном гробу, пока вокруг них "зомби" с бензопилами будут рассказывать страшные истории.

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Такой метод антистрессовой терапии придумала продюсерская компания Kowagarasetai. Ее координатор Кента Ивана утверждает, что таким образом пытается найти работу для актеров, которые лишились заработка в условиях пандемии.

По словам Ивана, пандемия вызывает стресс у многих людей и, возможно, некоторым станет немного легче, если дать им "хорошенько прокричаться".

Цена подобного "сеанса" ­– 800 йен или 206 гривен по курсу Национального банка Украины.

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