ХАМАС выпустил по Тель-Авиву более 100 ракет

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Ольга Чародий
Представители палестинского движения ХАМАС выпустили в
сторону израильского Тель-Авива более
ста ракет. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Одна из ракет взорвалась в Ришон ле-Ционе (фото из открытых источников)
Система
"Железный купол" перехватывала ракеты над Тель-Авивом и центральной
частью Израиля. Одна из ракет, которые были выпущены из Газы в сторону
Тель-Авива и центра Израиля, попала в автобус. Во время сирены водитель автобуса
успел высадить пассажиров. Около 20 человек пострадали, среди них — ребенок. Также ранения получил сам водитель, его отвезли в больницу.
Одна из ракет взорвалась в Ришон ле-Ционе. Предварительно погиб один человек, еще один человек был тяжело ранен.
В свою очередь Израиль наносит удар по Палестине. Израильские
силы заявили, что уничтожили командира противотанкового ракетного подразделения
ХАМАС Ияда Фатхи Фаика Шарира. Он отвечал за запуск противотанковых ракет по
Израилю.
Палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят за проводимые ракетные обстрелы Израиля, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.
Ранее п
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