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ХАМАС выпустил по Тель-Авиву более 100 ракет

В свою очередь Израиль наносит удар по Палестине

сегодня, 01:54
Автор:

Ольга Чародий

Представители палестинского движения ХАМАС выпустили в сторону израильского Тель-Авива более ста ракет. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

ХАМАС выпустил по Тель-Авиву более 100 ракет

Одна из ракет взорвалась в Ришон ле-Ционе (фото из открытых источников)

 Система "Железный купол" перехватывала ракеты над Тель-Авивом и центральной частью Израиля. Одна из ракет, которые были выпущены из Газы в сторону Тель-Авива и центра Израиля, попала в автобус. Во время сирены водитель автобуса успел высадить пассажиров. Около 20 человек пострадали, среди них  — ребенок. Также  ранения  получил сам водитель, его  отвезли в больницу.

Одна из ракет взорвалась в Ришон ле-Ционе. Предварительно погиб один человек, еще один человек был тяжело ранен. 

В свою очередь Израиль наносит удар по Палестине. Израильские силы заявили, что уничтожили командира противотанкового ракетного подразделения ХАМАС Ияда Фатхи Фаика Шарира. Он отвечал за запуск противотанковых ракет по Израилю.

"В настоящее время наши самолеты наносят удары по дополнительным террористическим целям в Газе", — говорят в Минобороны страны.

Палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят за проводимые ракетные обстрелы Израиля, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что еще в начале прошлого года между Израилем и ХАМАСом начались серьезные столкновения. "В секторе Газа в течение дня запускали шары со взрывчаткой на территорию Израиля. В ответ боевой вертолет ЦАХАЛа нанес удар по подземной инфраструктуре ХАМАСа", – говорится в сообщении армии обороны Израиля. Кроме того, сообщалось, что израильские военные нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, в том числе по заводу, который занимается производством оружия.


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Источник: https://www.jpost.com/arab-israeli-conflict/hamas-palestinian-islamic-jihad-vow-to-step-up-rockets-against-israel-667869
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