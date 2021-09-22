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Хотел сделать фото: в Стамбуле с помощью масла достали мужчину, который застрял в пушке (ВИДЕО)

Спасатели провели спецоперацию, чтобы спасти туриста

22 сентября 2021, 22:50
Автор:

Лиля Воробьева

Приключение, которое только вызывает смех, имела недавно место в турецкой столице. Турист из Европы хотел увековечить себя на фото в самом грозном оружии времен средневековья. Он залез внутрь орудийного ствола, но вернуться не смог, потому, что застрял. Об этом сообщает Daily Mail .

Хотел сделать фото: в Стамбуле с помощью масла достали мужчину, который застрял в пушке (ВИДЕО)

В Стамбуле мужчина застрял в пушке (фото из открытых источников)

Все это имело место на шумной стамбульской площади Барбароссы. По рассказам очевидцев, турист прогуливался с приятелями. Решение сделать фото в некогда боевой пушке пришло неожиданно. Но, назад любитель фото вылезти не смог. Не мог протолкнуться.

Приятели не оставили его и выталкивали из дула, как могли. Пробовали и тянуть, но ничего не получилось. Пришлось искать местных спасателей.

Специалисты не удивлялись с выходки гостя их страны. Они обмазали его специальным маслом и вытолкали из середины грозного ствола, которое было на вооружении в арсенале султанов. Врачи, которые осмотрели туриста, после его возвращения из пушечного ствола, не выявили у него никаких повреждений.

Напомним, что "Комментарии" информировали своих читателей о том, что пенсионерка из России застряла в саркофаге святого Лазаря на Кипре. Паломница из Российской Федерации наверное на всю жизнь запомнит посещение острова Кипр. В городе Ларнака, в церкви Святого Лазаря, она подошла к его гробнице с мощами и решила попасть внутрь. Возможно, чтобы приложиться к чудотворному саркофагу, где покоится святой. Но выбраться назад сама не смогла, застряла там. Чтобы помочь неуемной туристке подняться из саркофага, гидам пришлось звать с улицы нескольких местных жителей. Они помогли ей выбраться обратно на территорию храма.



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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-10016601/Firefighters-rescue-Turkish-man-got-stuck-Ottoman-cannon-posing-photo.html
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